به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عزیز الموسوی، به همراه معاونان وزارت بهداشت عراق، از پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه عراق هلث ۲۰۲۶ بازدید کرد.

در این بازدید، گزارشی از مشارکت ۳۰ شرکت ایرانی در قالب ۱۵ غرفه و با بیش از ۴۰ برند محصول در حوزه های دارویی، مکمل، مواد اولیه، ماشین آلات، انتقال تکنولوژی، تجهیزات پزشکی و مراقبتی، شیرخشک و آرایشی و بهداشتی در نمایشگاه عراق هلث ۲۰۲۶، به وزیر بهداشت عراق ارائه شد.

وزیر بهداشت عراق، در حاشیه این بازدید، با تأکید بر اهمیت توسعه همکاری ها با شرکت‌های ایرانی، بر گسترش صنایع دارویی، ایجاد فروم‌ها و بسترهای ارتباطی و تخصصی مشترک در حوزه سلامت و همچنین توسعه زیرساخت‌های تولیدی با مشارکت شرکت‌های ایرانی تأکید کرد.

بازدید وزیر بهداشت عراق از غرفه های شرکت های ایرانی حاضر در نمایشگاه عراق هلث، می‌تواند زمینه‌ساز فصل تازه‌ای از همکاری‌های صنعتی و تجاری میان دو کشور باشد.