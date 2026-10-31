  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۹ آبان ۱۴۰۵، ۷:۵۴

واکنش عراقچی به اظهارات صدراعظم آلمان؛ دیگر خط قرمزی وجود نخواهد داشت

واکنش عراقچی به اظهارات صدراعظم آلمان؛ دیگر خط قرمزی وجود نخواهد داشت

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اظهارات صدراعظم آلمان اعلام کرد: دیگر خط قرمزی وجود نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اظهارات اخیر صدراعظم آلمان گفت: هنگامی که سال گذشته حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد، آقای مرتس از این حملات استقبال کرد.او گفت «آن‌ها دارند کار کثیف اروپا را انجام می‌دهند.»!!

عراقچی ادامه داد: ۱۰۰ میلیارد یورو در مقایسه با ضربه‌ای سهمگین و ویرانگر که نیروهای مسلح قدرتمند ایران به کسانی که جرئت تعرض به ملت ما را داشته باشند وارد خواهند کرد، هیچ است.

عراقچی در پایان تاکید کرد: دیگر خط قرمزی وجود نخواهد داشت.

به گزارش مهر صدراعظم آلمان با اعتراف به پیامدهای سنگین اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران، اعلام کرد که افزایش قیمت حامل‌های انرژی در هشت ماه گذشته، بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو هزینه به شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان اروپایی تحمیل کرده است.

کد مطلب 6994737

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها