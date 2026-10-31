محبوبی: تصادفات آخر هفته در آذربایجان غربی ۶۱ مصدوم برجای گذاشت

حمید محبوبی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در روزهای پنجشنبه و جمعه، نجاتگران و امدادگران جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی در پی وقوع حوادث متعدد رانندگی در محورهای مواصلاتی استان، عملیات‌های امدادرسانی متعددی را به انجام رساندند.

وی ادامه داد: در این بازه زمانی، ۱۵ حادثه رانندگی شامل برخورد خودروها، تصادف زنجیره‌ای، انحراف از جاده و واژگونی وسایل نقلیه گزارش شد که در مجموع ۶۱ مصدوم بر جای گذاشت.

وی ادامه داد: از مهم‌ترین حوادث این دو روز می‌توان به تصادف زنجیره‌ای بیش از ۱۰ خودرو در محور ارومیه ـ سلماس با ۲۰ مصدوم و برخورد سمند و تیبا در همین محور با ۴ مصدوم اشاره کرد. این دو حادثه در فاصله کمتر از دو ساعت رخ دادند و در مجموع ۲۴ مصدوم بر جای گذاشتند.

محبوبی گفت: همچنین برخورد پراید و سمند در محور بوکان ـ مهاباد با ۷ مصدوم، برخورد پژو پارس و وانت مزدا در محور ارومیه ـ سلماس با ۵ مصدوم و انحراف پراید در محور شاهین‌دژ ـ میاندوآب با ۵ مصدوم از دیگر حوادث گزارش‌شده در این مدت بود.

وی اضافه کرد: در سایر حوادث نیز نجاتگران هلال‌احمر به مصدومان سوانح رانندگی در محورهای ماکو ـ بازرگان، ماکو ـ شوط، شوط ـ چایپاره، بوکان ـ مهاباد و نقده ـ پیرانشهر امدادرسانی کردند.

محبوبی گفت: در کنار عملیات‌های جاده‌ای، نجاتگران پایگاه امداد و نجات احمدآباد هلال‌احمر شهرستان شاهین‌دژ نیز با اقدام به‌موقع، به یک کودک سه‌ساله که با علائم تشنج به پایگاه منتقل شده بود، امدادرسانی کردند. پس از ارزیابی اولیه، انجام اقدامات پیش‌بیمارستانی و تثبیت وضعیت عمومی کودک، وی برای ادامه درمان به مرکز درمانی منتقل شد.

وی یادآور شد: نجاتگران و امدادگران جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی در این حوادث با اعزام به‌موقع به محل، انجام اقدامات اولیه و پیش‌ بیمارستانی و انتقال مصدومان به مراکز درمانی، در روند امدادرسانی به حادثه‌دیدگان نقش‌ آفرینی کردند.