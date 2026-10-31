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۹ آبان ۱۴۰۵، ۷:۵۶

شبکه صهیونیستی: انتخابات اسرائیل عمق اختلافات داخلی را نشان داد

شبکه صهیونیستی: انتخابات اسرائیل عمق اختلافات داخلی را نشان داد

یک شبکه اسرائیلی به عمق اختلافات و شکاف های داخلی در رژیم صهیونیستی اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه اسرائیلی کان گزارش داد که انتخابات سال ۲۰۲۶ در رژیم صهیونیستی بیانگر تداوم شکاف های داخلی و تعمیق این شکاف ها در میان صهیونیست ها است.

شبکه مذکور تصریح کرد که اختلافات مربوط به هویت صهیونیست ها و گرایشات آنها بر شکست های امنیتی و اقتصادی در تعیین گزینه مد نظر رأی دهندگان تأثیرات بیشتری داشته است.

بر اساس نتایج رسمی انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی اردوگاه وابسته به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی ۵۳ کرسی و اردوگاه رقیب وی یعنی گادی آیزنکوت ۴۸ کرسی را به دست آورده اند.

لیست احزاب عربی نیز ۱۹ کرسی را از آن خود کرده است.

کد مطلب 6994741

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