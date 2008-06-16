* خبرگزاری مهر ـ گروه فرهنگ و هنر: مراسم تودیع شما و معارفه مسعود احمدی افزایی مدیر جدید رادیو جوان چرا بدون حضور خبرنگاران و اطلاع‌رسانی و تنها با حضور معاون صدا و دیگر مدیران برگزار شد؟ چرا شما در آن مراسم حضور نداشتید؟

ـ شهرام گیل‌آبادی، مدیر کل نمایش رادیو: یک گرفتاری کاملاً شخصی داشتم و قبل از مراسم هم اعلام کرد بودم که مادرم بیمار است و حتماً باید بالای سرش باشم. این را واجب تر از هر کاری می‌دانستم و آقای خجسته هم در جریان این مسئله بود. البته سعی کردم خودم را به مراسم برسانم و پنج دقیقه آخر حضور داشتم.

* اما دوستان شما گفته بودند به دلیل ناراحتی در این مراسم شرکت نکرده‌اید؟

ـ نه، چنین چیزی نیست، حتی اصحاب رسانه برای برگزاری مراسم تقدیر در فرهنگسرای رسانه زحمت کشیده بودند، اما به دلیل بیماری مادرم یکروز قبل اعلام کردم نمی‌توانم در مراسم شرکت کنم.

* ولی برخی می‌گفتند شما اجازه شرکت در این مراسم را ندارید؟

ـ نه، اتفاقاً آن زمان آقای خجسته خارج کشور بودند، به همین دلیل من با دفتر آقای ضرغامی هماهنگ کردم. چون ما مکلف هستیم کارهایمان را هماهنگ کنیم. دفتر ایشان هم به من تاکید کرد در این مراسم شرکت کنم، اما من دو روز قبل از مراسم باید به شهرستان می‌رفتم تا جویای حال مادرم باشم.

* چرا اصحاب رسانه مراسم دوم را در آمفی‌تئاتر رادیو برگزار کردند؟ البته برگزاری مراسم در این سالن حرف و حدیث‌های زیادی داشت.

ـ دوستان رسانه زحمت کشیدند و من در جریان جزئیات نیستم. به نظرم این سالن خوبی بود و همخوانی بیشتری با فضا داشت. از سوی دیگر رفت و آمد دوستان رسانه هم که این مراسم را برگزار کردند در این سالن راحت‌تر بود.

* گفته می‌شد دکتر خجسته معاون صدا به دلیل داشتن دو جلسه عذرخواهی کرده و گفته در این مراسم شرکت نمی‌کند، ولی در انتهای مراسم خود را رساند. برخی مدیران هم بعد از آمدن ایشان به سالن آمدند و قبل از آن در جلسه نبودند.

ـ به نظرم این تحلیل بدبینانه است. اتفاقاً همان روز آقای خجسته را دیدم و گفتند دو جلسه دارند، اما سعی می‌کنند خود را برسانند. از قرار ایشان خیلی دیر متوجه این مراسم شده بود و آقای خجسته را برای جلسات دیگر دعوت کرده بودند. شاید برنامه‌ریزی اصحاب رسانه مشکل داشت. برخی مدیران هم از این مراسم اطلاع نداشتند و بعد از مراسم از من عذرخواهی کردند.

* اما برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که مدیران اجازه ورود به این مراسم را نداشتند و بعد از آمدن دکتر خجسته اجازه صادر شده است؟

ـ نه، اینطور آدم‌های رسانه‌ای را نگاه نکنید. اگر کسی شجاع و اهل نظر نباشد، هیچوقت رسانه‌ای نمی‌شود. من برخی مواقع تعجب می‌کنم در سازمان‌های دیگر متوجه می‌شوم فلانی نمی‌تواند مصاحبه کند، اما هرگز این اتفاق در سازمان صدا و سیما نیفتاده و آقایان ضرغامی و خجسته به من یا مدیران دیگر نگفته‌اند مصاحبه نکنیم.

ما وظایف خود را می‌شناسیم و می‌دانیم باید در چارچوب وظایف صحبت کنیم. اگر شما سئوالی خارج از وظیفه‌ام بپرسید، پاسخ نمی‌دهم. به عنوان نمونه اگر درباره وضعیت الان رادیو جوان بپرسید، می‌گویم به من مربوط نیست و اطلاعی ندارم، چرا که حوزه مسئولیت من نیست.

* یعنی الان رادیو جوان را گوش نمی‌کنید؟

ـ آنطور که قبلاً مسئولیتم بود، گوش نمی‌دهم.

* به عنوان یک شنونده برنامه‌های الان رادیو جوان را چطور ارزیابی می‌کنید؟

ـ قطعاً توان ارزیابی ندارم. امروز رسانه به روز حرکت می‌کند و نقد من که یکماه از رادیو جوان دور بودم، عالمانه نیست. نفوذ رادیو امروز خیلی متفاوت است. امروز رادیو شنیده می‌شود و مهمترین دستاورد جمهوری اسلامی ایران است. به نظر می‌رسد این قدرت، استراتژی مدیریت سازمان صدا و سیماست که توانست عرصه‌ای جدید در این باره باز کند.

ای کاش در کسوت معلمی دانشگاه بودم و برخی نکات را در این باره می‌گفتم و می‌نوشتم. به نظرم آقای خجسته رفرمی در فضای رسانه به وجود آوردند. الان محیط بین‌الملل کشور متفاوت از چند سال گذشته و دوره آقای لاریجانی است. دوره ایشان ارزش‌های خاص خود را داشت و دوره آقای ضرغامی ارزش‌های دیگری دارد.

آقایان ضرغامی و خجسته فرصتی جدید در اختیار فضای رسانه‌ای کشور قرار دادند و این فرصت باید یک زمان تشریح شود. به نظرم رادیو فوق‌العاده است. الان وقتم را در فضای نمایش می‌گذارم. در حال حاضر رادیو نمایش می‌خواهد راه بیفتد و این قدرت را در فضای رسانه نشان می‌دهد. باید عملکرد آقایان ضرغامی و خجسته و برکات این عملکرد به شکل علمی بررسی شود.

* چرا این نکات را الان تشریح نمی‌کنید؟

ـ باید در کسوت معلمی باشم. البته سر کلاس به دانشجویانم می‌گویم، اما در شکل وسیع چون جزو پرسنل سازمان هستم ممکن است حرف‌هایم بوی دفاع بدهد. نمی‌خواهم شکل ژورنالیستی بگیرد، بلکه علاقمندم مسائل علمی باشد. امروز شاهد تضارب آرا در رسانه جمهوری اسلامی ایران هستیم و این کاری است که آقای ضرغامی انجام داد.

امروز با شکل‌گیری رادیو گفتگو فرصتی فراهم کردیم گفتگوها داخل نظام باشد و این گامی بزرگ برای آقایان ضرغامی و خجسته است. اگر امروز رادیو نمایش راه بیفتد، ما پشتوانه عمیق و اساسی برای پیشبرد اهداف نظام در حوزه ادبیات نمایشی خواهیم داشت. رادیو تجارت تحقق اصل 44 قانون اساسی است و این حرکات در دوره آقای ضرغامی و خجسته اتفاق افتاد.

* اداره کل نمایش چه زمانی به شبکه نمایش تبدیل می‌شود؟ معاون صدا قول این مسئله را تا اول تابستان دادند و وقت کمی تا آغاز تابستان مانده است.

ـ رادیو نمایش مستلزم فرستنده مجزاست و آقای خجسته هم در این رابطه تلاش می‌کند و این پروسه نیاز به زمان دارد. در کنار رادیو نمایش وی خبر داد رادیو فرهنگ دو ساعت نمایش خواهد داشت و این برنامه از اول تابستان راه می‌افتد. اکنون اولویت‌ها و استراتژی‌ها را برای رادیو نمایش تدوین می‌کنیم. بهتر است زمان راه‌اندازی رادیو نمایش را آقای خجسته اعلام کند.

* شما به عنوان مدیر رادیو نمایش نمی‌توانید اعلام کنید؟

ـ ما در حاضر مشغول تدارک این شبکه هستیم و زمانی که فرستنده بگیریم، حتماً راه‌اندازی می‌شود.

* امسال؟

ـ بله، طبق فرمایش آقای خجسته امسال چهار شبکه رادیویی راه‌اندازی می‌شود.

* در صورت گرفتن فرستنده باز هم برای شبکه‌های دیگر نمایش تولید می‌کنید یا نه؟

ـ بله، یکی از ماموریت‌های ما برای شبکه نمایش این است که مردم نمایش شبکه‌های مختلف را جزو اولویت‌های شنیداری خود بدانند.

* تا چه حد نگاههای انتقادی مردم را در ساختار نمایش‌ها ارائه می‌دهید؟

ـ در تمام دنیا نمایش به مردم نزدیک می‌شود. نمایش پویاترین، مردمی‌ترین و نزدیکترین بیان به مردم است. بنابراین باید به یک تعریف درست برسیم.

* در حال حاضر تعداد جوانان در اداره کل نمایش کم است، آیا برنامه‌ای برای جوانان دارید؟

ـ بله، قصد دارم یک گروه جوان دانشجویی تشکیل بدهم تا معبری برای ورود به کارهای حرفه‌ای باشد. برگزاری جشنواره نمایش‌های قرآنی جزو برنامه‌های اداره کل نمایش است. همچنین قصد داریم استودیو نمایش شهر را هم راه‌اندازی کنیم. در حال حاضر توافقات اولیه صورت گرفته و به دنبال توافقات بعدی هستیم تا یک مرجع نمایشی در کشور داشته باشیم.

اداره کل نمایش رادیو یقیناً فراگیرترین و مردمی‌ترین مرکز نمایشی کشور است و آن هم به دلیل پیوند جدی است که با رسانه دارد. رسانه باعث شده نمایش در این حوزه قرار بگیرد. شعار ما هم "نمایش برای مردم، نمایش با مردم" است.

* یکی از مشکلات در حال حاضر نمایش‌های رادیویی، تنظیم رادیویی است. در این باره چه اقدام‌هایی انجام می‌دهید؟

ـ این مجموعه حرفه‌ای‌ترین و با اندیشه‌ترین آدم‌های نمایش را دارد. البته برخی مواقع مشکلات فنی داریم، اما به طور طبیعی اداره کل نمایش این پتانسیل را دارد که تحول جدید در نمایش ایران به وجود آورد و این تحول در نمایش کشور سرآهنگ شود.

تغییرات شروع شده و زیرساخت‌های لازم را ایجاد می‌کنیم. جلسات هفتگی با سردبیران داریم و اولین گردهمایی هنرمندان اداره کل نمایش را داشتیم. تا یکی دو ماه آیند هم نتایج برخی حرکت‌های خوبی را که انجام شده، خواهید دید.

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گفتگو از فاطمه عودباشی