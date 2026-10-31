به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، مارک کارنی نخست وزیر کانادا تاکید کرد که در صورت عدم دستیابی به توافق تجاری مطلوب با دونالد ترامپ، ممکن است کشورش منتظر رئیس جمهور جدید آمریکا بماند.

وی اضافه کرد که کانادایی ها از تنش های سیاسی با آمریکا خسته شده اند و اوتاوا هرگز توافقی که به نفع کانادا نباشد امضا نخواهد کرد.

کارنی تصریح کرد: کشور ما گزینه های اقتصادی خود را با همکاری شرکای اتحادیه اروپا و بازارهای تجارت آزاد گسترش می دهد و هرگز سیاست هایش را از ترس واکنش ترامپ تغییر نخواهد داد.

این سخنان کارنی بعد از شکست مذاکرات اوت و جنگ تعرفه های گمرکی میان کانادا و آمریکا مطرح شد. ترامپ پیشتر با موضع گیری علیه کانادا خواهان پیوستن این کشور به آمریکا به عنوان یکی از ایالت های آن شده بود!