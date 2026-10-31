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۹ آبان ۱۴۰۵، ۸:۲۲

پس‌لرزه‌های تجاوز به ایران صدای آلمان را درآورد

پس‌لرزه‌های تجاوز به ایران صدای آلمان را درآورد

صدراعظم آلمان به هزینه های سنگین جنگ افروزی آمریکا علیه ایران بر اروپا اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، «فریدریش مرتس» صدراعظم آلمان اعتراف کرد که جنگ افروزی علیه ایران طی ۸ ماه گذشته باعث تحمیل هزینه بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو بر اروپا شده که بخش اصلی آن در زمینه افزایش قیمت انرژی است.

مرتس که کشورش در خصوص تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران مواضع خصمانه ای اتخاذ کرده بود اینک با مشاهده پیامدهای وخیم این تجاوز و کشیده شدن آن به سمت اروپا تلاش دارد بدون اشاره به عاملان حمله به کشورمان نقش طرفدار صلح را ایفا کند. وی گفت که طرف های درگیر را به سمت دیپلماسی برای حل اختلافاتشان دعوت می کند!

روز گذشته نیز یوهان واده‌فول وزیر امور خارجه آلمان خواستار مذاکره با ایران و توقف جنگ های یمن و اوکراین شد.

وی مدعی شد: ایران باید پای میز مذاکره بنشیند، یمنی ها باید حملات خود را متوقف کنند و روسیه نیز باید به اقدامات فزاینده تهاجمی خود پایان دهد.

کد مطلب 6994762

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