به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۲۱ ایستگاه‌ پایش فعال منتهی به ساعت هشت صبح شنبه نهم آبان ماه با میانگین ۱۱۹ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (سالمندان، افراد دارای بیماری‌های تنفسی و قلبی، زنان باردار و کودکان) را نشان می‌دهد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه‌ خیابان‌ ۲۵ آبان با عدد ۱۱۴، استانداری، خیابان پروین اعتصامی و میدان انقلاب ۱۴۴، ملک‌شهر ۱۱۷، رودکی ۱۰۴، رهنان و ولدان ۱۰۶، زینبیه ۱۱۸، سپاهان‌شهر ۱۳۰، فرشادی و بولوار کاوه ۱۴۶ و فیض ۱۲۰ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و در احمدآباد با عدد ۱۶۳، کردآباد ۱۶۴ و محور شرق اصفهان ۱۵۲ AQI قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان می‌دهد.

شاخص هوا در ایستگاه پارک زمزم و شهرک منتظری با عدد ۹۳، دانشگاه صنعتی ۷۸، علوم پزشکی ۶۵ و میرزا طاهر ۷۶ AQI در وضعیت قابل قبول است.

امروز هوای خمینی شهر در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه قرار دارد.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.