نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی بارش شبانه‌روز گذشته بیشترین مقدار بارش از ایستگاه‌های منگلی علیا (بام و صفی‌آباد) با ۳.۳ و قنبر باغی (بام و صفی‌آباد) با ۲.۲ میلی‌متر گزارش شد.

وی افزود: طبق بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، شرایط ناپایداری را طی شنبه در بخش‌هایی از نوار شمالی و شمال شرق و با احتمال کمتر در دامنه‌ها و ارتفاعات جنوب شرق خراسان شمالی (پاره‌ای از مناطق راز و جرگلان، مانه، شمال شیروان و بجنورد) همراه با افزایش ابر و بارش پراکنده باران انتظار داریم.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: پدیده غالب طی یکشنبه ۱۰ آبان و دوشنبه ۱۱ آبان، ابرناکی آسمان خواهد بود و برای سه‌شنبه ۱۲ و چهارشنبه ۱۳ آبان همراه با عبور موج ناپایداری، بارش باران پیش‌بینی می‌شود. شدت بارش برای سه‌شنبه اغلب در مناطق نیمه جنوبی و چهارشنبه در مناطق نیمه شمالی، دامنه‌ها و ارتفاعات جنوب شرق خراسان شمالی برآورد می‌گردد.

داداشی بیان کرد: از نظر دمایی برای شنبه ۹ آبان افزایش نسبی دمای بیشینه، یکشنبه ۱۰ آبان نوسان جزئی و دوشنبه ۱۱ آبان کاهش نسبی دما را انتظار داریم و تغییرات احتمالی در بولتن پیش‌بینی‌های روزهای آینده لحاظ می‌شود.

وی در پایان گفت: طی شبانه‌روز گذشته ایستگاه اسماعیل‌آباد با کمینه دمای ۱ درجه سانتی‌گراد سردترین و یکه صعود با بیشینه دمای ۲۲ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مناطق خراسان شمالی گزارش شدند. طی همین مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد ۳ و ۱۷ درجه سانتی‌گراد بود. در بین مراکز شهرستان‌های خراسان شمالی، شیروان با کمینه دمای ۳ درجه سانتی‌گراد و پیش‌قلعه با بیشینه دمای ۲۲ درجه سانتی‌گراد سردترین و گرم‌ترین مراکز گزارش شدند.