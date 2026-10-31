قمار تارتار در قائمشهر روی پرسپولیس؛ قعرنشین دنبال استارت با پیکان

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال امروز شنبه با برگزاری دو بازی دیگر ادامه پیدا می کند که نتایج آنها در صدر و قعر جدول لیگ بیست و ششم تاثیر مستقیم خواهد گذاشت.

پرسپولیس پس از باخت خانگی مقابل فولاد به قائمشهر رفته است تا با نساجی بازی کند و برای حفظ صدر دنبال بردن مقابل اندیشه های سعید دقیقی باشد. دیداری که اگر به ضرر پرسپولیس باشد قطعا مهدی تارتار را با چالش جدی روبرو خواهد کرد. قعر جدول هم شهربابک پس از استعفای قاسم شهبا دنبال راه فرار در بازی با پیکان تهران است تا بتوانند نقشه خروج از منطقه سقوط را طراحی کنند.

بازی سخت تارتار از راه رسید!

پرسپولیس در هفته‌های اخیر با مشکل استفاده از موقعیت‌های گلزنی روبه‌رو بوده و غیبت محمد خدابنده‌لو و مصدومیت محمدحسین کنعانی‌زادگان نیز می‌تواند بر انتخاب‌های کادر فنی تأثیر بگذارد. تارتار در این مسابقه علاوه بر نتیجه، باید به دنبال بهبود کیفیت بازی هجومی تیمش باشد؛ چرا که کسب پیروزی در قائم‌شهر بدون نمایش بهتر در فاز حمله، کار ساده‌ای نخواهد بود.

در سوی مقابل نساجی با ۱۱ امتیاز در رده یازدهم جدول قرار دارد و پس از تساوی ۲ بر ۲ مقابل فجر سپاسی، به دنبال استفاده از امتیاز میزبانی است. شاگردان سعید دقیقی در هفته‌های اخیر نتوانسته‌اند به پیروزی برسند و حالا برابر تیمی قرار می‌گیرند که از نظر جایگاه جدول شرایط بهتری دارد، اما با فشار ناشی از شکست هفته گذشته وارد میدان می‌شود.

فراز امامعلی، صادق آل‌بوصبیح و بهروز نوروزی‌فرد که پیش از این، به دلیل مصدومیت دیدار مقابل فجرسپاسی را از دست داده بودند، با تلاش کادر پزشکی در تلاش بودند به بازی حساس برابر پرسپولیس برسد اما این تلاش‌ها نتیجه نداد تا غیبت این دو بازیکن در مسابقه فردا قطعی شود.

فرصت طلایی برای خروج از بحران

مس شهربابک در شرایطی میزبان پیکان تهران است که پس از ۱۰ هفته هنوز موفق به کسب نخستین پیروزی خود در لیگ برتر نشده است. این تیم که با قاسم شهبا کار خود را آغاز کرد، پس از پایان همکاری با سرمربی خود در شرایطی متفاوت به استقبال این مسابقه می‌رود و باید با هدایت کادر فنی موقت برای خروج از بحران تلاش کند.

مس در هفته‌های اخیر برابر پرسپولیس و سپاهان شکست خورده و دریافت گل‌های متعدد در این مسابقات، ضرورت بازنگری در عملکرد دفاعی این تیم را افزایش داده است. نماینده شهربابک برای رسیدن به نخستین برد فصل باید اشتباهات فردی را کاهش دهد و در کنار افزایش هماهنگی خط دفاعی، از موقعیت‌های هجومی خود نیز بهتر استفاده کند.

در مقابل پیکان با ۱۰ امتیاز در جدول قرار دارد و به دنبال بهبود وضعیت خود در ادامه فصل است. خودروسازان که هفته گذشته برابر ملوان به تساوی رسیدند، برای فاصله گرفتن از منطقه خطر به امتیاز این مسابقه نیاز دارند. ساکت الهامی می‌داند که از دست دادن امتیاز برابر تیمی که هنوز بردی در لیگ کسب نکرده، می‌تواند شرایط پیکان را نیز دشوار کند.

برنامه بازی های امروز شنبه هفته یازدهم لیگ برتر به شرح زیر است:

* نساجی مازندران - پرسپولیس ؛ ساعت ۱۶:۳۰

* مس شهربابک - پیکان تهران ؛ ساعت ۱۶:۳۰