هشدار هواشناسی برای ۲۱ استان؛ بارش باران و رعدوبرق در راه است

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین پیش‌بینی وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز (شنبه، ۹ آبان) در برخی مناطق غرب، جنوب غرب، ارتفاعات البرز مرکزی، غرب سواحل دریای خزر و شمال شرق کشور و همچنین ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان، بارش باران، گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: فردا (یکشنبه، ۱۰ آبان) نیز در مناطق غرب و جنوب غرب کشور، استان‌های واقع در ارتفاعات و دامنه‌های زاگرس مرکزی و غرب سواحل دریای خزر، بارش باران، گاهی همراه با رعدوبرق و وزش باد شدید رخ خواهد داد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: روز دوشنبه (۱۱ آبان) در نیمه غربی کشور، استان‌های واقع در ارتفاعات و دامنه‌های جنوبی البرز، سواحل دریای خزر، ارتفاعات کرمان و شمال فارس، بارش باران، گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی تصریح کرد: روز سه‌شنبه (۱۲ آبان) نیز ارتفاعات جنوب غرب کشور، استان‌های واقع در نیمه شمالی کشور، ارتفاعات کرمان و ارتفاعات سیستان و بلوچستان شاهد بارش باران، گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید خواهند بود.

ضیائیان درباره وضعیت جوی پایتخت گفت: آسمان تهران امروز (۹ آبان) کمی ابری خواهد بود و از بعدازظهر افزایش ابر و گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود. همچنین حداقل دمای تهران ۱۴ و حداکثر دمای آن ۲۲ درجه سانتیگراد خواهد بود.

صدور هشدار زرد هواشناسی برای تهران؛ احتمال تگرگ و صاعقه در ارتفاعات

وی با اشاره به صدور هشدار زرد هواشناسی برای استان تهران به دلیل فعالیت ناپیوسته سامانه بارشی، افزود: امروز شنبه (۹ آبان) در استان تهران، به‌ویژه نیمه غربی و شمالی، در بعضی ساعت‌ها مه رقیق و گاهی رگبار باران با احتمال رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا یادآور شد: همچنین طی امروز در برخی ساعات، وزش باد شدید موقتی در سطح استان تهران دور از انتظار نیست. در ارتفاعات بالادست و قله‌ها پایتخت نیز در بعضی ساعت‌ها مه‌آلودگی، رگبار باران و گاهی رگبار برف پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: در ارتفاعات استان تهران همچنین گاهی وزش باد شدید تا خیلی شدید موقتی، رعدوبرق و احتمال بارش تگرگ و وقوع صاعقه وجود دارد.