حبیب سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضور، شهردار کرج و اعضای شورای اسلامی این شهر در شهرستان میناب، فرصتی استراتژیک برای تقویت تعاملات بین‌شهری و بهره‌گیری از تجربیات فنی و اجرایی مدیریت شهری کرج در راستای توسعه زیرساخت‌های میناب فراهم آورده است.



وی تأکید کرد: هدف از این تعامل، صرفاً یک بازدید تشریفاتی نیست؛ بلکه برنامه‌ریزی شده تا با تکیه بر ظرفیت‌های فنی دو مجموعه، پروژه‌های عمرانی و بهسازی در محدوده میناب با استاندارد و کیفیت بالاتری اجرا شود.

سهرابی با اشاره به بازدید هیئت اعزامی از مدرسه شجره طیبه و محدوده گلزار شهدای دانش‌آموز، افزود: در جریان این بازدید، وضعیت موجود زیرساخت‌های پیرامون گلزار شهدا به دقت مورد بررسی قرار گرفت.



وی خاطرنشان کرد: نیازهای عمرانی این محدوده و ضرورت ساماندهی زیرساخت‌های اطراف گلزار شهدا، از محورهای اصلی گفتگوهای انجام شده با هیئت مدیریت شهری کرج بود.

شهردار میناب در ادامه با اشاره به جنبه‌های فرهنگی این سفر، گفت: در جریان این بازدید، اعضای هیئت اعزامی با حضور در منازل ۱۰ خانواده معظم شهدا، ضمن ابراز همدردی و قدردانی از ایثار این خانواده‌ها، هدایایی را به رسم یادبود شهدا تقدیم کردند که این اقدام نشان‌دهنده توجه مدیریت شهری کرج به ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی است.

سهرابی با تبیین مسیر پیش‌ رو، اعلام کرد: در راستای عملیاتی کردن این همکاری‌ها، مقرر شده است شهردار میناب در سفر قریب‌الوقوع خود به شهر کرج، طی نشست‌های تخصصی با با شهردار و شورای شهر کرج ، جزئیات پروژه‌های مشترک را نهایی کند.

وی تصریح کرد: انتظار می‌رود با نهایی شدن این تفاهم‌نامه، همکاری‌ها از سطح برنامه‌ریزی به فاز اجرایی و عملیاتی انتقال یافته و ثمره آن در قالب بهبود کیفیت خدمات شهری و آبادانی شهر میناب نمایان شود.