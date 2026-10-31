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۹ آبان ۱۴۰۵، ۹:۰۷

شهرداری کرج در طرح‌های عمرانی شهر میناب همکاری خواهد کرد

شهرداری کرج در طرح‌های عمرانی شهر میناب همکاری خواهد کرد

میناب_ شهردار میناب  از همکاری‌های عملیاتی و عمرانی با مدیریت شهری کرج در قالب یک تفاهم‌نامه مشترک خبر داد.

حبیب سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضور، شهردار کرج و اعضای شورای اسلامی این شهر در شهرستان میناب، فرصتی استراتژیک برای تقویت تعاملات بین‌شهری و بهره‌گیری از تجربیات فنی و اجرایی مدیریت شهری کرج در راستای توسعه زیرساخت‌های میناب فراهم آورده است.

وی تأکید کرد: هدف از این تعامل، صرفاً یک بازدید تشریفاتی نیست؛ بلکه برنامه‌ریزی شده تا با تکیه بر ظرفیت‌های فنی دو مجموعه، پروژه‌های عمرانی و بهسازی در محدوده میناب با استاندارد و کیفیت بالاتری اجرا شود.

شهرداری کرج در طرح‌های عمرانی شهر میناب همکاری خواهد کرد

سهرابی با اشاره به بازدید هیئت اعزامی از مدرسه شجره طیبه و محدوده گلزار شهدای دانش‌آموز، افزود: در جریان این بازدید، وضعیت موجود زیرساخت‌های پیرامون گلزار شهدا به دقت مورد بررسی قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: نیازهای عمرانی این محدوده و ضرورت ساماندهی زیرساخت‌های اطراف گلزار شهدا، از محورهای اصلی گفتگوهای انجام شده با هیئت مدیریت شهری کرج بود.

شهرداری کرج در طرح‌های عمرانی شهر میناب همکاری خواهد کرد

شهردار میناب در ادامه با اشاره به جنبه‌های فرهنگی این سفر، گفت: در جریان این بازدید، اعضای هیئت اعزامی با حضور در منازل ۱۰ خانواده معظم شهدا، ضمن ابراز همدردی و قدردانی از ایثار این خانواده‌ها، هدایایی را به رسم یادبود شهدا تقدیم کردند که این اقدام نشان‌دهنده توجه مدیریت شهری کرج به ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی است.
سهرابی با تبیین مسیر پیش‌ رو، اعلام کرد: در راستای عملیاتی کردن این همکاری‌ها، مقرر شده است شهردار میناب در سفر قریب‌الوقوع خود به شهر کرج، طی نشست‌های تخصصی با با شهردار و شورای شهر کرج ، جزئیات پروژه‌های مشترک را نهایی کند.
وی تصریح کرد: انتظار می‌رود با نهایی شدن این تفاهم‌نامه، همکاری‌ها از سطح برنامه‌ریزی به فاز اجرایی و عملیاتی انتقال یافته و ثمره آن در قالب بهبود کیفیت خدمات شهری و آبادانی شهر میناب نمایان شود.

کد مطلب 6994790

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