فرصت دیده شدن و اثرگذاری را برای نوجوانان فراهم کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر مجتبی عبدالهی پیام استاندار البرز در پیامی به مناسبت روز نوجوان و هفته بسیج دانش‌آموزی تاکید کرد:

یاد و نام شهید والامقام محمدحسین فهمیده، تنها یادآور یک حماسه تاریخی نیست؛ بلکه روایتگر حقیقتی ماندگار از توانایی نسل نوجوان در خلق بزرگ‌ترین حماسه‌ها و ایفای نقش‌های سرنوشت‌ساز است. نوجوانی که با باور عمیق، اراده استوار و احساس مسئولیت، نشان داد بزرگی انسان‌ها به سن و سال نیست، بلکه به بزرگی اندیشه، ایمان و انتخاب‌های آنان است.



هشتم آبان‌ماه، روز نوجوان و بسیج دانش‌آموزی، فرصتی ارزشمند برای بازخوانی نقش نسلی است که سرمایه امروز و سازندگان فردای ایران اسلامی هستند؛ نسلی خلاق، پرسشگر، آگاه و توانمند که می‌تواند در عرصه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و فناوری، مسیر پیشرفت و سربلندی کشور را هموار سازد.



امروز رسالت ما در قبال نوجوانان، فراتر از تکریم و پاسداشت یاد شهید فهمیده است؛ باید فرصت دیده‌شدن، شنیده‌شدن، تجربه‌کردن و اثرگذاری را برای آنان فراهم کنیم و با اعتماد به توانمندی‌هایشان، زمینه حضور مسئولانه و خلاقانه آنان را در ساختن جامعه‌ای پویا و پیشرو فراهم آوریم.



اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمدحسین فهمیده و تمامی شهدای دانش‌آموز، فرارسیدن روز نوجوان و هفته بسیج دانش‌آموزی را به همه نوجوانان عزیز، دانش‌آموزان بسیجی، خانواده‌های گرانقدر و فرهنگیان فرهیخته استان البرز تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم با تقویت خودباوری، دانش‌اندوزی، مسئولیت‌پذیری و مشارکت نسل نوجوان، شاهد شکوفایی استعدادهایی باشیم که آینده‌ای روشن‌تر برای البرز و ایران عزیز رقم خواهند زد.