به گزارش خبرنگار مهر، ، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.

بر همین اساس اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که از فردا یکشنبه تا روز سه‌شنبه (دهم تا دوازدهم آبان) به دلیل فعالیت سامانه بارشی، در ساعات بعدازظهر و اوایل شب رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود. وزش باد در مناطق مستعد با خیزش گردوخاک و کاهش دید همراه است.

بنا بر اعلام هواشناسی، فعالیت این سامانه بارشی، روز یکشنبه، مناطق شمال غرب و غرب استان از جمله بویین میان دشت، چادگان، خوانسار، فریدن(داران)، سمیرم، فریدونشهر، گلپایگان، عسگران، شاهین شهر و میمه، نطنز و کاشان را در بر می گیرد و روز دوشنبه ۱۱ آبان سراسر مناطق استان را فرا خواهد گرفت.

هواشناسی اصفهان افزوده است که این سامانه بارشی طی روز سه‌شنبه در مناطق شمال شرق و شمال استان از جمله شهرستان‌های آران و بیدگل، اردستان، انارک، بادرود، چوپانان، خور و بیابانک، کاشان، مهاباد، شاهین شهر و میمه، نایین و نطنز فعال خواهد بود.

هواشناسی اصفهان نسبت به احتمال آب‌گرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب موقتی، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده و خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی و احتمال سقوط سنگ در مناطق کوهستانی و لغزندگی جاده‌ها هشدار داده و در ادامه توصیه کرده است که هموطنان از توقف و اسکان در کنار رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و در انجام سفرهای برون شهری، فعالیت‌های کوه‌نوردی و طبیعت‌گردی احتیاط کنند.

هواشناسی اصفهان همچنین بر لزوم احتیاط در فعالیت‌های کشاورزی از جمله خودداری از محلول و سم‌پاشی باغات، جمع آوری و انتقال محصولات کشاورزی به مکان‌های امن و آمادگی نیروهای امدادی و شهرداری‌ها تاکید کرده است.