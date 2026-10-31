ایام فاطمیه فرصتی برای بازخوانی سیره زندگی آن بانوی بزرگ است

حجت‌الاسلام طاهر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرارسیدن ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا(سلام‌الله‌علیها)، از برگزاری گسترده مراسم عزاداری و برنامه‌های فرهنگی و مذهبی در مساجد و هیئات مذهبی شهرستان نمین در ایام فاطمیه اول و دوم خبر داد.



وی با بیان اینکه حضرت فاطمه زهرا(س) الگوی کامل ایمان، ولایت‌مداری، عفاف، حجاب، بصیرت، ایثار و دفاع از ارزش‌های اسلامی هستند، اظهار کرد: ایام فاطمیه فرصت ارزشمندی برای بازخوانی سیره زندگی آن بانوی بزرگ اسلام و ترویج فرهنگ فاطمی در جامعه، به‌ویژه در میان نسل جوان و نوجوان است.



رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان نمین گفت: با توجه به اهمیت این ایام، مساجد، حسینیه‌ها و هیئات مذهبی شهرستان نمین در فاطمیه اول و دوم، با برنامه‌ریزی و مشارکت روحانیون، ائمه جماعات، مداحان اهل‌بیت(ع)، هیئت‌امنای مساجد و فعالان فرهنگی و مذهبی، مراسم‌های سوگواری و برنامه‌های مختلف دینی را برگزار می‌کنند.



حجت الاسلام رحمانی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این ایام گفت: برگزاری مراسم عزاداری، سخنرانی و تبیین ابعاد شخصیتی حضرت زهرا(س)، مجالس روضه‌خوانی، مداحی و مرثیه‌سرایی، قرائت قرآن کریم، بیان احکام و معارف اسلامی، تبیین جایگاه ولایت و امامت و برگزاری نشست‌های بصیرتی از جمله برنامه‌های مساجد و هیئات مذهبی شهرستان خواهد بود.



وی ادامه داد: یکی از محورهای مهم برنامه‌های امسال، تبیین نقش حضرت فاطمه زهرا(س) در دفاع از ولایت و امامت، ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، تحکیم بنیان خانواده، تربیت نسل مؤمن و انقلابی و آشنایی نوجوانان و جوانان با سیره عملی آن حضرت است.



رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان نمین با تأکید بر نقش مساجد و هیئات مذهبی در زنده نگه‌داشتن شعائر دینی تصریح کرد: مساجد به‌عنوان پایگاه‌های اصلی فعالیت‌های فرهنگی و دینی، نقش مهمی در انتقال معارف اهل‌بیت(ع) به نسل‌های آینده دارند و هیئات مذهبی نیز با حضور پرشور مردم و تلاش خادمان و فعالان این عرصه، زمینه‌ساز ترویج فرهنگ فاطمی در سطح جامعه هستند.



وی با اشاره به اهمیت مشارکت بانوان، جوانان و نوجوانان در برنامه‌های فاطمیه اظهار داشت: باید تلاش کنیم مراسم‌های عزاداری علاوه بر جنبه سوگواری، محتوای معرفتی و تربیتی نیز داشته باشند و با تبیین صحیح سیره حضرت زهرا(س)، زمینه آشنایی بیشتر نسل جوان با سبک زندگی اسلامی و ارزش‌های دینی فراهم شود.



حجت الاسلام رحمانی همچنین از تلاش و همراهی ائمه جماعات، روحانیون، هیئت‌امنای مساجد، مسئولان هیئات مذهبی، مداحان، بانوان فعال فرهنگی و تمامی خادمان مجالس اهل‌بیت(ع) در برگزاری برنامه‌های ایام فاطمیه قدردانی کرد و خواستار حضور گسترده و پرشور مردم مؤمن و ولایت‌مدار شهرستان نمین در این مراسم‌ها شد.



وی در پایان خاطرنشان کرد: زنده نگه‌داشتن یاد و نام حضرت فاطمه زهرا(س) تنها به برگزاری مراسم عزاداری محدود نمی‌شود، بلکه مهم‌تر از آن، الگوگیری از سیره و منش آن حضرت در زندگی فردی و اجتماعی، پایبندی به ارزش‌های اسلامی، دفاع از حق و حقیقت، حفظ عفاف و حجاب و تقویت فرهنگ ولایت‌مداری است. امیدواریم با همت مجموعه‌های دینی و فرهنگی و مشارکت مردم، ایام فاطمیه امسال نیز به فرصتی ارزشمند برای تعمیق باورهای دینی و گسترش فرهنگ فاطمی در شهرستان نمین تبدیل شود.