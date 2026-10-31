به گزارش خبرنگار مهر، گروه ها و هنرمندان فعال عرصه موسیقی در بخش های مختلف در بازه زمانی نهم تا پانزدهم آبان ماه تازه ترین رپرتوار اجرایی خود را در تهران و دیگر شهرهای کشور پیش روی مخاطبان قرار می دهند که در همین راستا اجرای برخی از آنها از جمله آرمان گرشاسبی، همایون شجریان، علیرضا قربانی و رضا بهرام توانسته به واسطه استقبال خوبی که از سوی مخاطبان انجام گرفته به مرحله تمدید و برگزاری نوبت های اضافه کنسرت برسد.

این استقبال هم به حدی بود که برگزارکنندگان و مدیران سامانه‌های فروش بلیت در برخی از زمان های پیک با مشکلاتی از جمله بازنشدن سامانه ها به دلیل تراکم مراجعه مواجه شدند و ماجرا به سمتی رفت که علاقه مندان مجبور شدند از سامانه های دیگر برای خرید بلیت کنسرت ها اقدام کنند.

به هر ترتیب آنچه می خوانید مروری اجمالی به برنامه کنسرت هاطی بازه زمانی نهم تا پانزدهم آبان است که آمار و اسامی آنها براساس سامانه های رسمی فروش بلیت پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.

* شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

- کنسرت گروه «زامبرا»؛ موزه موسیقی تهران

- کنسرت علیرضا قربانی؛ مجموعه ماهفروجک ساری

- کنسرت همایون شجریان؛ ورزشگاه نقش جهان اصفهان

- کنسرت مجید رضوی؛ تالار شهید آوینی بندرعباس

- کنسرت رضا بهرام؛ سالن سیتی سنتر اصفهان

- کنسرت گروه «نوان»؛ مجتمع فجر سنندج

- کنسرت آرمان گرشاسبی؛ تالار اسپیناس پالاس تهران

* یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵

- کنسرت علیرضا قربانی؛ مجموعه ماهفروجک ساری

- کنسرت همایون شجریان؛ ورزشگاه نقش جهان اصفهان

- کنسرت مجید رضوی؛ تالار شهید آوینی بندرعباس

- کنسرت رضا بهرام؛ سالن سیتی سنتر اصفهان

- کنسرت حامیم؛ تالار فخرالدین اسعد گرگانی گرگان

- کنسرت گروه «نوان»؛ مجتمع فجر سنندج

- کنسرت آرمان گرشاسبی؛ تالار اسپیناس پالاس تهران

* دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵

- کنسرت همایون شجریان؛ ورزشگاه نقش جهان اصفهان

- کنسرت علیرضا قربانی؛ مجموعه ماهفروجک ساری

- کنسرت حامیم؛ تالار فخرالدین اسعد گرگانی گرگان

- کنسرت آرمان گرشاسبی؛ تالار اسپیناس پالاس تهران

- کنسرت سامان جلیلی؛ سالن آرنا ایرانمال تهران

* سه شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵

- کنسرت همایون شجریان؛ ورزشگاه نقش جهان اصفهان

- کنسرت مجید رضوی؛ سالن ارشاد گنبد کاوس

- کنسرت رضا بهرام؛ سالن سیتی سنتر اصفهان

- کنسرت حامیم؛ تالار فخرالدین اسعد گرگانی گرگان

- کنسرت امید حاجیلی؛ تالار اسپیناس پالاس تهران

* چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵

- کنسرت ارکستر جوانان و کُر میترا؛ تالار رودکی تهران

- کنسرت همایون شجریان؛ ورزشگاه نقش جهان اصفهان

- کنسرت ارکستر «آلنام» به رهبری ارکستر وحید علیپور و خوانندگی ودود موذن زاده؛ برج میلاد تهران

- کنسرت رضا بهرام؛ سالن سیتی سنتر اصفهان

- کنسرت گروه «نوان»؛ تالار شهید آوینی بندرعباس

- کنسرت مجید خراط ها؛ تالار فخرالدین اسعد گرگانی گرگان

- کنسرت آرون افشار؛ سالن رویال هال پانوراما جزیره کیش

* پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵

- کنسرت «موسیقی نو در ایران» علیرضا مشایخی به رهبری ارکستر آرش امینی؛ تالار وحدت تهران

- کنسرت ارکستر جوانان و کُر میترا؛ تالار رودکی تهران

- کنسرت همایون شجریان؛ ورزشگاه نقش جهان اصفهان

- کنسرت ارکستر دماوند به رهبری بهزاد رهنما و تک نوازی حسام نواب صفوی؛ سالن رزمال تهران

- کنسرت آصف آریا؛ سالن سیتی سنتر اصفهان

- کنسرت احمد شهابی؛ سالن هلال احمر زنجان

- کنسرت گروه «نوان»؛ تالار شهید آوینی بندرعباس

- کنسرت بنیامین بهادری؛ سالن محک تهران

* جمعه ۱۵ آبان ۱۴۰۵

- کنسرت همایون شجریان؛ ورزشگاه نقش جهان اصفهان

- کنسرت وحید اسداللهی؛ تالار وحدت تهران

- کنسرت بابک جهانبخش؛ سالن سیتی سنتر اصفهان

- کنسرت زکی شمس آبادی؛ فرهنگسرای نیاوران تهران

- کنسرت گروه «نوان»؛ سالن بولینگ مریم جزیره کیش