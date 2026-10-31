بابک نجفیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان، کاردان‌های فنی ساختمان، معماران تجربی و آزمون موضوع ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، روزهای پنجشنبه و جمعه، هفتم و هشتم آبان‌ماه همزمان با سراسر کشور در آذربایجان‌شرقی برگزار شد.

وی با اشاره به حوزه‌های برگزاری آزمون افزود: داوطلبان در چهار حوزه امتحانی شامل دانشگاه تبریز، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، دانشگاه جامع علمی‌کاربردی ماشین‌سازی تبریز و دانشگاه آزاد اسلامی مراغه به رقابت پرداختند.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: این آزمون در رشته‌های هفت‌گانه نظام مهندسی و کاردانی ساختمان و در صلاحیت‌های نظارت، اجرا، طراحی، طرح و اجرای گود، پی و سازه نگهبان، ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی و کارشناسی ماده ۲۷ برگزار شد و بخش‌هایی از آن به‌صورت تستی و ترسیم نقشه بود.

نجفیان با اشاره به آمار شرکت‌کنندگان خاطرنشان کرد: در مجموع ۱۴ هزار و ۶۳۰ نفر در این دوره از آزمون‌ها ثبت‌نام کردند که در مقایسه با آخرین دوره برگزاری در دی‌ماه ۱۴۰۴، حدود ۲۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه این میزان مشارکت بالاترین رکورد ثبت‌شده در دوره‌های برگزاری آزمون در آذربایجان‌شرقی است، گفت: از مجموع داوطلبان، سه هزار و ۷۷۱ نفر زن و ۱۰ هزار و ۸۵۹ نفر مرد بودند.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی درباره زمان اعلام نتایج نیز بیان کرد: نتایج آزمون‌های تستی در دی‌ماه و نتایج آزمون طراحی معماری در بهمن‌ماه سال جاری از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام خواهد شد.