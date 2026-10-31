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۹ آبان ۱۴۰۵، ۹:۲۱

انگلیس مانع ورود نویسنده و فعال سوئدی حامی فلسطین به این کشور شد

انگلیس مانع ورود نویسنده و فعال سوئدی حامی فلسطین به این کشور شد

دولت انگلیس از ورود «آندریاس مالم»، نویسنده، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی سوئدی و از چهره‌های شناخته‌شده جریان چپ و حامی حقوق فلسطینیان، به این کشور جلوگیری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دولت انگلیس از ورود «آندریاس مالم»، نویسنده، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی سوئدی و از چهره‌های شناخته‌شده جریان چپ و حامی حقوق فلسطینیان، به این کشور جلوگیری کرد.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، مجوز الکترونیکی سفر (ETA) مالم لغو شده و او اجازه ورود به انگلیس را پیدا نکرده است. او قرار بود در یک نشست و رویداد حامی فلسطین در لندن حضور یافته و به ایراد سخنرانی بپردازد.

«آندریاس مالم» از چهره‌های شناخته‌شده در حوزه مطالعات اقلیمی و نقد سیاست‌های اسرائیل است. او دانشیار جغرافیای انسانی در دانشگاه لوند سوئد است و در آثار و مواضع خود به موضوعاتی همچون بحران اقلیمی، سرمایه‌داری، استعمار و مسئله فلسطین پرداخته است. از جمله آثار شناخته‌شده او می‌توان به کتاب‌های «سرمایه فسیلی» (Fossil Capital) و «چگونه یک خط لوله را منفجر کنیم» (How to Blow Up a Pipeline) اشاره کرد که در آن‌ها به نقد نظام سرمایه‌داری مبتنی بر سوخت‌های فسیلی و ضرورت مقابله با تخریب محیط زیست پرداخته است.

گفتنی است وزارت کشور انگلیس در توضیح لغو مجوز سفر وی اعلام کرده که حضور او در این کشور با «مصلحت عمومی» سازگار تشخیص داده نشده است؛ با این حال، مقام‌های انگلیسی توضیح مشخصی درباره علت این تصمیم ارائه نکرده‌اند.

کد مطلب 6994815

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