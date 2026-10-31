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۹ آبان ۱۴۰۵، ۹:۱۷

احمدی: ترویج تغذیه سالم نقش مهمی در ارتقای سلامت بانوان دارد

احمدی: ترویج تغذیه سالم نقش مهمی در ارتقای سلامت بانوان دارد

مریوان- رئیس شورای پیام‌گذاران سلامت مریوان با تأکید بر نقش تغذیه صحیح در حفظ سلامت زنان گفت: آموزش الگوهای غذایی سالم و اصلاح عادات تغذیه‌ای از راهکارهای مؤثر در ارتقای سلامت بانوان است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم احمدی صبح شنبه در همایش آموزشی سلامت بانوان در مریوان، اظهار کرد: همایش آموزشی سلامت بانوان و گرامیداشت روز جهانی غذای سالم با مشارکت اداره بهزیستی و شبکه بهداشت و درمان و حضور جمعی از مددجویان و جامعه هدف بهزیستی در قالب برنامه‌های شورای پیام‌گذاران سلامت برگزار شد.

کارشناس اورژانس اجتماعی و رئیس شورای پیام‌گذاران سلامت شهرستان مریوان افزود: این برنامه با هدف افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت سلامت بانوان، ترویج الگوهای صحیح تغذیه و ارتقای دانش سلامت‌محور جامعه هدف بهزیستی برگزار شد.

احمدی با اشاره به حضور متخصص قلب و عروق و کارشناسان مامایی و تغذیه در این همایش بیان کرد: در این کارگاه آموزشی، موضوعاتی از جمله اهمیت تغذیه سالم در حفظ و ارتقای سلامت جسمی، نقش عادات غذایی صحیح در پیشگیری از بیماری‌ها و ضرورت توجه ویژه به سلامت بانوان مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: آموزش و آگاهی‌بخشی در زمینه اصلاح سبک زندگی و انتخاب الگوهای صحیح تغذیه، نقش مؤثری در پیشگیری از بیماری‌ها و نهادینه‌سازی رفتارهای سالم در خانواده و جامعه دارد.

رئیس شورای پیام‌گذاران سلامت شهرستان مریوان خاطرنشان کرد: برگزاری این برنامه در چارچوب فعالیت‌های شورای پیام‌گذاران سلامت، اهمیت تعامل و همکاری بین‌بخشی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسئول در حوزه سلامت و رفاه اجتماعی را نشان می‌دهد.

کد مطلب 6994819

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    • لیلا IR ۱۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۹
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      دستمریزاد

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