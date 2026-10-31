به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد صبح شنبه با تشریح پیش‌بینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی هرمزگان برای شنبه نهم مهرماه، اظهار کرد: در ساعات صبح، شرایط جوی استان آرام خواهد بود و آسمان صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود؛ اما در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، در مناطق مرتفع استان با رشد ابر، احتمال وقوع رگبار پراکنده باران، رعدوبرق، تگرگ و تندباد لحظه‌ای وجود دارد.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان افزود: در پی فعالیت این شرایط جوی، احتمال وقوع گردوغبار و کاهش کیفیت هوا نیز در برخی مناطق وجود دارد.

حمزه‌نژاد با تأکید بر رعایت نکات ایمنی، از شهروندان و گردشگران خواست از صعود به ارتفاعات و قرار گرفتن در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری کنند.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت دریا گفت: دریا در ساعات صبح آرام خواهد بود و در بعدازظهر، با وزش بادهای سطحی، کمی مواج می‌شود؛ با این حال، با رعایت احتیاط، شرایط برای تردد شناورهای سبک مساعد پیش‌بینی می‌شود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان خاطرنشان کرد: شرایط جوی و دریایی یادشده تا روز دوشنبه در استان تداوم خواهد داشت و از نظر دمایی نیز در این مدت تغییر و نوسان قابل‌توجهی پیش‌بینی نمی‌شود.