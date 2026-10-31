افزایش دما در خراسان جنوبی؛ رگبار و رعدوبرق در راه است

سمیه لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس الگوی نقشه‌های هواشناسی، تا اواسط هفته جاری در خراسان جنوبی در برخی ساعات افزایش ابر و در برخی نقاط نیز افزایش سرعت وزش باد را خواهیم داشت.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: در همین بازه زمانی احتمال بارش خفیف باران نیز در برخی از نقاط استان وجود دارد.

وی تصریح کرد: به‌ویژه در صورت تثبیت نقشه و با تقویت ناپایداری‌ها، در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری، علاوه بر افزایش متناوب ابر، وزش تندباد و وقوع رگبار و رعدوبرق نیز در بخش‌هایی از استان پیش‌بینی می‌شود.

لطفی تأکید کرد: دمای هوا تا روز دوشنبه روند افزایشی خواهد داشت به این معنا که هوا در خراسان جنوبی گرم می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در ۲۴ ساعت گذشته سردترین نقطه خراسان جنوبی سربیشه با کمینه منفی یک درجه بوده است، گفت: گرم‌ترین نقطه استان نیز دهسلم و بندان با ۳۰ درجه بوده است.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی تصریح کرد: بیرجند نیز در سردترین ساعات پنج درجه و در گرم‌ترین ساعات ۲۶ درجه بوده است.