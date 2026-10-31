به گزارش خبرگزاری مهر، شهریار جان‌فدا، کارشناس حقوقی حوزه مسکن در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نشست «تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی» با تأکید بر ضرورت تقویت منافع جمعی، پاسخ‌گویی مسئولان و ارتقای سواد رسانه‌ای گفت: تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی صرفاً با بیان مشکلات محقق نمی‌شود، بلکه به مشارکت مردم، اصلاح شیوه‌های مدیریتی و ارائه راهکارهای عملی برای عبور از شرایط دشوار نیاز دارد.

وی افزود: برای عبور از شرایط دشوار، باید منابع موجود، وضعیت بودجه، میزان مصرف و اولویت‌های جامعه را در نظر گرفت و هر فرد و گروهی به سهم خود در کاهش فشارها و حل مسائل مشارکت کند.

جان‌فدا با تأکید بر ضرورت توجه به منافع جمعی بیان کرد: در شرایطی که منابع کشور محدود است، نمی‌توان بدون در نظر گرفتن مصالح عمومی، صرفاً بر منافع و خواسته‌های شخصی تکیه کرد. برای عبور از مشکلات، لازم است همه بخش‌های جامعه درک مشترکی از شرایط موجود و اولویت‌های پیش‌رو داشته باشند.

آموزش سواد فضای مجازی در مدارس جدی گرفته شود

وی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های آموزشی برای افزایش تاب‌آوری اجتماعی، پیشنهاد کرد آموزش سواد فضای مجازی به‌صورت تخصصی در مدارس مورد توجه قرار گیرد.

این کارشناس حقوقی حوزه مسکن با بیان اینکه می‌توان از ظرفیت متخصصان این حوزه برای آموزش دانش‌آموزان استفاده کرد، گفت: همان‌طور که برای آموزش زبان انگلیسی و ورزش در مدارس از معلمان و مربیان تخصصی استفاده می‌شود، آموزش فضای مجازی نیز می‌تواند به افراد متخصص سپرده شود تا دانش‌آموزان با شیوه صحیح استفاده از این فضا آشنا شوند.

وی با انتقاد از ضعف پیگیری برخی مطالبات مردمی اظهار کرد: برگزاری جلسات و دیدارهای مردمی زمانی اثربخش است که به پیگیری واقعی مشکلات و ارائه پاسخ روشن به مردم منجر شود. صرف برگزاری جلسه، تصویربرداری و پایان دادن به دیدارها، بدون آنکه مطالبات پیگیری شود، به حل مسائل کمکی نمی‌کند.

جان‌فدا با اشاره به دشواری دسترسی مردم به برخی مسئولان و نمایندگان برای بیان مشکلات خود افزود: وقتی شهروندان برای رساندن صدای خود و پیگیری مطالباتشان با موانع و تأخیرهای طولانی مواجه می‌شوند، تقویت اعتماد اجتماعی و تاب‌آوری جامعه نیز دشوارتر خواهد شد.

ضرورت توجه عملی به منافع ملی در جذب سرمایه‌گذاری

این کارشناس حقوقی حوزه مسکن با اشاره به تجربه معرفی سرمایه‌گذار خارجی برای مشارکت در حوزه مسکن گفت: برای استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری و حل مشکلات کشور، باید منافع ملی در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه جدی قرار گیرد و زمینه لازم برای بررسی و پیگیری پیشنهادهای سرمایه‌گذاران فراهم شود.

وی با تأکید بر اینکه نمی‌توان حل مسائل کشور را صرفاً به عوامل بیرونی و سرمایه‌گذاران خارجی واگذار کرد، افزود: تقویت توان داخلی، مسئولیت‌پذیری جمعی و توجه عملی به منافع ملی از الزامات عبور از شرایط دشوار است.

رسانه‌ها باید پیش از اعلام تصمیم‌های مهم در جریان امور قرار گیرند

جان‌فدا با اشاره به نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی و افزایش آگاهی عمومی گفت: رسانه‌ها گاهی به دلیل اطلاع نداشتن از برخی تصمیم‌ها و برنامه‌ها، چه خواسته و چه ناخواسته، نمی‌توانند اطلاعات را به‌درستی و در زمان مناسب در اختیار جامعه قرار دهند.

وی با تأکید بر ضرورت تعامل نهادهای تصمیم‌گیر با رسانه‌ها اظهار کرد: اگر مرکز پژوهش‌های مجلس یا سایر نهادها برنامه‌ای برای اجرا یا اعلام عمومی دارند، بهتر است رسانه‌ها در جریان جزئیات و ابعاد آن قرار گیرند تا بتوانند نقش مؤثرتری در اطلاع‌رسانی ایفا کنند.

این کارشناس حقوقی حوزه مسکن با اشاره به تجربه افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ ادامه داد: اطلاع‌رسانی به‌موقع و آگاه‌سازی افکار عمومی پیش از اجرای تصمیم‌های مهم می‌تواند به درک بهتر موضوع و مدیریت پیامدهای اجتماعی آن کمک کند.

اخبار مثبت در کنار مشکلات و چالش‌ها منتشر شوند

وی با تاکید بر ضرورت انعکاس هم‌زمان اخبار مثبت و منفی در رسانه‌ها، گفت: در کنار انتشار خبر تعطیلی یک کارخانه به دلیل قطعی برق، می‌توان فعالیت واحدهایی را نیز پوشش داد که با استفاده از راهکارهایی مانند انرژی خورشیدی، فعالیت خود را ادامه می‌دهند، همچنین انعکاس اخبار مثبت در کنار مشکلات و چالش‌ها می‌تواند تصویر جامع‌تری از شرایط کشور ارائه کند و زمینه آگاهی دقیق‌تر مخاطبان را فراهم آورد.

جان‌فدا در پایان، با تأکید بر مسئولیت رسانه‌ها در انعکاس دقیق رویدادها، خواستار توجه به اهمیت واقعی اخبار و پرهیز از بزرگ‌نمایی مسائل شد.