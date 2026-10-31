انصارالله: آرامکو تامین مالی جنگ افروزی علیه یمن را بر عهده دارد 

به گزارش خبرگزاری مهر، نصرالدین عامر عضو ارشد انصارالله یمن و رئیس هیئت‌مدیره خبرگزاری یمن با اعلام اینکه شرکت آرامکو بزرگ‌ترین تأمین‌ کننده مالی تجاوز علیه یمن است، هشدار داد که ادامه تجاوز و محاصره، تأسیسات و منافع اقتصادی این شرکت را در معرض نابودی قرار خواهد داد و پروژه‌های اقتصادی عربستان، به‌ویژه چشم‌انداز ۲۰۳۰ این کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد.

عامر در گفت‌وگو با شبکه «المسیره» افزود که حضور مستمر قبایل یمنی در میدان‌ها و برگزاری تجمعات مسلحانه و گردهمایی‌های قبیله‌ای، حامل پیام روشن برای نظام سعودی مبنی بر این است که حاکمان و افسران سعودی مسئولیت کشتار مردم یمن، تجاوزهای مستمر علیه آنان و جنایات روزمره علیه این کشور را بر عهده دارند.

وی خاطرنشان کرد که شرکت آرامکو در صدر نهادهایی قرار دارد که هزینه جنگ علیه یمن را تأمین می‌کنند. منابع مالی این شرکت برای تأمین هزینه جنگ‌ها و تجاوزها در منطقه، از جمله حمایت از دشمن صهیونیستی به کار گرفته می‌شود و جنایاتی که در جهان عرب و اسلام رخ می‌دهد، با منافع و سرمایه‌هایی که تأمین مالی این تجاوزها را بر عهده دارند، مرتبط است.

عامر از حمله مستمر نیروهای مسلح یمن به تأسیسات آرامکو تمجید کرد و گفت که ادامه تجاوز سعودی، اعزام شمار بیشتری از نظامیان و تسلیحات و به کام مرگ فرستادن جوانان یمنی، پاسخ‌گویی به منابع تأمین مالی جنگ، به‌ویژه این شرکت، را ضروری می‌سازد.

وی از سرمایه‌گذارانی که در آرامکو مشارکت دارند خواست هشدارهای نیروهای مسلح یمن را جدی بگیرند و ادامه تجاوز و محاصره یمن ممکن است سرمایه‌گذاری‌های آنان را با خسارت‌های سنگینی مواجه کند؛ به‌ ویژه در شرایطی که روند هدف قرار دادن مستمر زیرساخت‌های این شرکت در دستور کار قرار دارد.

نصرالدین عامر در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد که افشای اسامی و تصاویر افسران سعودی در استان‌های شبوه و سقطری، ادعاهای ریاض مبنی بر عدم حضور نیروهای نظامی این کشور در یمن را رد کرده و توانمندی‌های اطلاعاتی یمن در رصد تحرکات و دستیابی به جزئیات فرماندهان میدانی را نشان می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد که ارائه این اطلاعات به‌صورت جزئی و دقیق، نشان‌دهنده دقت رصد اطلاعاتی یمن است و ثابت می‌کند که این توانمندی دیگر تنها به نظارت هوایی بر تحرکات محدود نیست، بلکه شناسایی هویت افراد، فرماندهان، مسئولیت‌ها و محل حضور آنان را نیز شامل می‌شود.

وی اشاره کرد که افشای اطلاعات مربوط به اتاق‌های عملیات، اردوگاه‌ها و پایگاه‌های نظامی، پیامی روشن برای نظام سعودی دارد مبنی بر اینکه تحرکات و موقعیت‌های نظامی آنها، زیر نظر و رصد قرار دارد و نیروهای مسلح یمن اطلاعات دقیقی درباره آن‌ها در اختیار دارند.