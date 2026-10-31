تأمین تجهیزات تخصصی مورد نیاز برای اجرای عملیات زمستانی راهداری ایلام

حیدر دشتی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به تازگی ۶ دستگاه کامیونت ویژه گشت‌های راهداری با هدف افزایش توان عملیاتی و ارتقای خدمات‌رسانی به کاربران جاده‌ای، به شهرستان‌های چوار، ایلام، سیروان، دهلران، هلیلان و بدره تحویل داده شد.

وی افزود: علاوه بر این، ۲ دستگاه نمک‌پاش و ۲ دستگاه تیغه برف‌روب نیز به تجهیزات راهداری استان اضافه شده است که نقش مهمی در افزایش آمادگی نیروهای راهداری برای اجرای عملیات برف‌روبی، نمک‌پاشی و مقابله با یخبندان در محورهای مواصلاتی دارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام با اشاره به ظرفیت ناوگان ماشین‌آلات این مجموعه بیان کرد: در حال حاضر بیش از ۲۵۶ دستگاه ماشین‌آلات سبک، سنگین و نیمه‌سنگین و ۱۶۴ دستگاه تجهیزات تخصصی از جمله نمک‌پاش، تیغه برف‌روب، قیرپاش و تانکر حمل مواد در اختیار این اداره‌کل قرار دارد.

دشتی‌پور تأکید کرد: تقویت و نوسازی ناوگان راهداری از الزامات نگهداری راهها و ارتقای ایمنی تردد است و این اقدام به افزایش سرعت و کیفیت خدمات‌رسانی به کاربران جاده‌ای، به‌ویژه در شرایط جوی نامساعد و فصل زمستان کمک می‌کند.