به گزارش خبرنگار مهر، همایش نسل درخشان جانفدایان ۱۳ ساله صبح شنبه به مناسبت ۸ آبان، سالروز شهادت شهید حسین فهمیده و روز بسیج دانش‌آموزی، در دبیرستان شهید راشدی بیرجند برگزار شد.

مسئول عقیدتی سیاسی انتظامی خراسان جنوبی در این مراسم اظهار کرد: دیروز، ۸ آبان‌ماه، روز شهادت شهید محمدحسین فهمیده بود که با بستن نارنجک به کمر، خودش را زیر تانک دشمن انداخت تا از این طریق از پیشروی تانک‌های دشمن بعثی جلوگیری کند.

حجت‌الاسلام ابراهیم صفورایی خطاب به دانش‌آموزان این دبیرستان گفت: شماها به‌عنوان نسل درخشان ایران اسلامی، جان‌فدایانی هستید که با فراگیری علم و دانش و با توجه به تأکید رهبر معظم انقلاب، باید تلاش کنید تا قله‌های علم و دانش را در آینده فتح کنید.

مهدی یعقوبی، مدیر دبیرستان شهید راشدی هم در این مراسم گفت: اگر ما امروز در امنیت کامل در این دبیرستان مشغول تحصیل هستیم، امنیت موجود در کشور مرهون زحمات شهدا و پرسنل انتظامی است که با ایثار و ازخودگذشتگی، امنیت را در کشور فراهم کرده‌اند.

گفتنی است؛ اجرای سرود توسط گروه آوای دانش، برگزاری مسابقات ورزشی فوتبال، فوتسال، تیراندازی و... از جمله برنامه‌های اجراشده در این همایش بود.