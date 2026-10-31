بازرسی ۳۰۵ کارگاه ساختمانی سیستان و بلوچستان از ابتدای سال

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدذاکر شیخ‌زاده صبح شنبه از بازرسی ۳۰۵ کارگاه ساختمانی در سطح استان سیستان و بلوچستان از ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: در تازه‌ترین بازرسی مشترک از پروژه میکا پارک زاهدان، نواقص ایمنی و بهداشت کار به کارفرما ابلاغ شد.

معاون روابط کار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان با اشاره به اجرای طرح بازرسی از کارگاه‌های ساختمانی با هدف نظارت بر رعایت مقررات قانون کار و الزامات ایمنی اظهار کرد: این بازرسی‌ها با حضور بازرسان کار و نمایندگان دستگاه‌های وظیفه‌مدار در حوزه ایمنی کارگاه‌های ساختمانی از جمله سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام می‌شود و در جریان بازدید از پروژه میکا پارک زاهدان، موارد نیازمند اصلاح در حوزه ایمنی و بهداشت کار به کارفرما اعلام شد.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات ایمنی در محیط‌های ساختمانی افزود: فعالیت در کارگاه‌های ساختمانی به‌دلیل شرایط کار و استفاده از تجهیزات و ابزارهای مختلف، با خطرهایی همراه است و بی‌توجهی به ضوابط ایمنی می‌تواند به حوادث جدی، از جمله صدمات جبران‌ناپذیر و فوت کارگران منجر شود؛ ازاین‌رو کارفرمایان و مجریان پروژه‌ها باید تجهیزات ایمنی موردنیاز را فراهم کنند و بر رعایت دستورالعمل‌ها نظارت داشته باشند.

شیخ‌زاده با اشاره به مسئولیت قانونی کارفرمایان در تأمین ایمنی محیط کار بیان کرد: بر اساس مواد ۹۱ و ۹۵ قانون کار، کارفرمایان و مسئولان واحدها موظف‌اند مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار را اجرا کنند، وسایل و امکانات ایمنی لازم را در اختیار کارگران قرار دهند و آموزش‌های ضروری را برای استفاده صحیح از این تجهیزات ارائه دهند.

معاون روابط کار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان ادامه داد: بازرسی از کارگاه‌های ساختمانی با هدف شناسایی نواقص، ابلاغ موارد اصلاحی و پیگیری رعایت مقررات ایمنی انجام می‌شود و کارفرمایان باید رفع نواقص اعلام‌شده را جدی بگیرند؛ چراکه رعایت الزامات ایمنی و نظارت مستمر بر اجرای آن‌ها در پیشگیری از حوادث ناشی از کار و حفاظت از جان کارگران نقش مهمی دارد.