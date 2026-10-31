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۹ آبان ۱۴۰۵، ۹:۵۶

بازرسی ۳۰۵ کارگاه ساختمانی سیستان و بلوچستان از ابتدای سال

بازرسی ۳۰۵ کارگاه ساختمانی سیستان و بلوچستان از ابتدای سال

زاهدان- معاون روابط کار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان از بازرسی ۳۰۵ کارگاه ساختمانی در سطح استان از ابتدای سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدذاکر شیخ‌زاده صبح شنبه از بازرسی ۳۰۵ کارگاه ساختمانی در سطح استان سیستان و بلوچستان از ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: در تازه‌ترین بازرسی مشترک از پروژه میکا پارک زاهدان، نواقص ایمنی و بهداشت کار به کارفرما ابلاغ شد.

معاون روابط کار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان با اشاره به اجرای طرح بازرسی از کارگاه‌های ساختمانی با هدف نظارت بر رعایت مقررات قانون کار و الزامات ایمنی اظهار کرد: این بازرسی‌ها با حضور بازرسان کار و نمایندگان دستگاه‌های وظیفه‌مدار در حوزه ایمنی کارگاه‌های ساختمانی از جمله سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام می‌شود و در جریان بازدید از پروژه میکا پارک زاهدان، موارد نیازمند اصلاح در حوزه ایمنی و بهداشت کار به کارفرما اعلام شد.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات ایمنی در محیط‌های ساختمانی افزود: فعالیت در کارگاه‌های ساختمانی به‌دلیل شرایط کار و استفاده از تجهیزات و ابزارهای مختلف، با خطرهایی همراه است و بی‌توجهی به ضوابط ایمنی می‌تواند به حوادث جدی، از جمله صدمات جبران‌ناپذیر و فوت کارگران منجر شود؛ ازاین‌رو کارفرمایان و مجریان پروژه‌ها باید تجهیزات ایمنی موردنیاز را فراهم کنند و بر رعایت دستورالعمل‌ها نظارت داشته باشند.

شیخ‌زاده با اشاره به مسئولیت قانونی کارفرمایان در تأمین ایمنی محیط کار بیان کرد: بر اساس مواد ۹۱ و ۹۵ قانون کار، کارفرمایان و مسئولان واحدها موظف‌اند مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار را اجرا کنند، وسایل و امکانات ایمنی لازم را در اختیار کارگران قرار دهند و آموزش‌های ضروری را برای استفاده صحیح از این تجهیزات ارائه دهند.

معاون روابط کار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان ادامه داد: بازرسی از کارگاه‌های ساختمانی با هدف شناسایی نواقص، ابلاغ موارد اصلاحی و پیگیری رعایت مقررات ایمنی انجام می‌شود و کارفرمایان باید رفع نواقص اعلام‌شده را جدی بگیرند؛ چراکه رعایت الزامات ایمنی و نظارت مستمر بر اجرای آن‌ها در پیشگیری از حوادث ناشی از کار و حفاظت از جان کارگران نقش مهمی دارد.

کد مطلب 6994850

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