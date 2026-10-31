به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وار زون، سامانه های موشکی زمین به هوا در فرودگاه بین المللی دونالد ترامپ در پالم بیچ و همچنین نزدیکی اقامتگاه مارالاگو مستقر شده اند. این اقدام به درخواست سرویس مخفی آمریکا و در چارچوب افزایش تدابیر امنیتی انجام شده است.

بر اساس این گزارش، سامانه های مستقرشده از نوع AN/TWQ-1 Avenger هستند که موشک های Stinger را حمل می کنند و برای مقابله با تهدیدات هوایی در ارتفاع پایین از جمله پهپادها طراحی شده اند.

فرماندهی شمالی نیروهای آمریکا تأیید کرده است که این تجهیزات به درخواست سرویس مخفی این کشور مستقر شده اند اما درباره وجود تهدید مشخص یا علت دقیق استقرار توضیحی نداده اند.