وزش باد نسبتاً شدید و احتمال رگبار باران در قم از امروز

محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد وضعیت جوی استان قم از روز شنبه ۹ آبان تا یک‌شنبه ۱۰ آبان با افزایش ابر، وزش باد و در برخی مناطق با احتمال بارش‌های رگباری همراه خواهد بود.



وی افزود: آسمان استان امروز شنبه قسمتی تا نیمه ابری پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد نسبتاً شدید رخ خواهد داد، همچنین در مناطق مرتفع استان نیز وزش باد نسبتاً شدید در برخی ساعات دور از انتظار نیست.



ترابیان با اشاره به وضعیت جوی روز یک‌شنبه بیان کرد: آسمان استان در این روز قسمتی ابری خواهد بود و به‌تدریج بر میزان ابرها افزوده می‌شود، همچنین در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد و در بعضی نقاط احتمال رگبار باران پیش‌بینی می‌شود.



سرعت باد به ۵۵ کیلومتر بر ساعت می‌رسد



کارشناس هواشناسی قم درباره وضعیت وزش باد در روزهای آینده اظهار کرد: روز شنبه جهت وزش باد غربی خواهد بود و سرعت آن به ۳۵ تا ۵۵ کیلومتر بر ساعت می‌رسد.



وی ادامه داد: در روز یک‌شنبه نیز باد از سمت شرق خواهد وزید و سرعت آن بین ۳۵ تا ۵۵ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی شده است.



ترابیان با اشاره به تغییرات دمایی استان عنوان کرد: نوسانات دمای هوا از روز شنبه تا یک‌شنبه محدود خواهد بود و تغییر قابل توجهی در بیشینه دمای شهر قم پیش‌بینی نمی‌شود.



وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، کمینه دمای شهر قم در روز شنبه ۱۳ درجه و بیشینه دما ۲۹ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.



ترابیان گفت: همچنین برای روز یک‌شنبه، کمینه دمای شهر قم ۱۴ درجه و بیشینه دما ۲۹ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است که از تداوم شرایط دمایی نسبتاً پایدار در این بازه زمانی حکایت دارد.