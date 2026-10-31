حسین بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بند (خ) ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم توسعه تأکید کرد: دریافت پروانه معتبر کشاورزی و کد اختصاصی QR Code برای بهره‌مندی از خدمات، تسهیلات و حمایت‌های دولتی بخش کشاورزی الزامی است.

وی اظهار داشت: تمامی کشاورزان، باغداران و بهره‌برداران محصولات زراعی و باغی استان باید در اسرع وقت نسبت به ثبت اطلاعات فعالیت کشاورزی خود در سامانه یکتا و دریافت کد اختصاصی QR Code اقدام کنند.

بهرامی افزود: این الزام شامل تمام بهره‌برداران محصولات زراعی از جمله گندم، جو آبی و دیم، عدس، نخود، ذرت، لوبیا، سیب‌زمینی، سیر، زعفران، فلفل‌دلمه‌ای، گوجه‌فرنگی، قارچ و سایر محصولات زراعی و همچنین تولیدکنندگان محصولات باغی نظیر سیب، بادام، گردو، انگور، گیلاس، آلبالو و دیگر محصولات باغی می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تصریح کرد: تأمین و تخصیص کودهای شیمیایی و نهاده‌های کشاورزی، بیمه محصولات زراعی و باغی، ثبت اطلاعات در سامانه پهنه‌بندی و سایر خدمات و حمایت‌های دولتی، مستلزم ثبت اطلاعات بهره‌برداران و تکمیل فرآیند مربوطه در سامانه یکتا است.

وی در خصوص نحوه انجام این فرآیند گفت: کشاورزانی که تاکنون پروانه کشاورزی دریافت نکرده‌اند باید برای تشکیل پرونده، ثبت اطلاعات و دریافت پروانه به اتاق اصناف کشاورزی شهرستان محل فعالیت خود مراجعه کنند. همچنین بهره‌بردارانی که پیش از این پروانه کشاورزی دریافت کرده‌اند، لازم است برای تکمیل اطلاعات و اخذ کد اختصاصی به همان اتاق‌ها مراجعه کنند.

بهرامی با هشدار نسبت به پیامدهای تأخیر در این امر خاطرنشان کرد: کشاورزان و باغداران باید این موضوع را جدی بگیرند و انجام مراحل ثبت‌نام و دریافت کد اختصاصی خود را به تعویق نیندازند؛ چراکه تکمیل نشدن این فرآیند می‌تواند موجب بروز مشکل در دسترسی آنان به خدمات و حمایت‌های دولتی بخش کشاورزی شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در پایان از تمامی بهره‌برداران خواست با مراجعه به‌موقع به اتاق اصناف کشاورزی شهرستان محل فعالیت خود، نسبت به تکمیل فرآیند ثبت اطلاعات، دریافت پروانه کشاورزی و اخذ کد QR Code اقدام کنند تا در زمان نیاز به دریافت خدمات و نهاده‌های کشاورزی با مشکل مواجه نشوند.