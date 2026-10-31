فاطمی: عملیات آبرسانی به روستای پشنده راز و جرگلان آغاز شد

امیر فاطمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در راستای تحقق سیاست‌های دولت مردمی و محرومیت‌زدایی از مناطق مرزی، عملیات اجرایی طرح آبرسانی به روستای پشنده راز و جرگلان با حجم سرمایه‌گذاری ۸۰ میلیارد ریال رسماً کلید خورد تا یکی از مطالبات به‌حق اهالی منطقه محقق شود.

وی با اشاره به ابعاد فنی و مهندسی این پروژه تصریح کرد: این طرح شامل احداث یک باب مخزن ۳۰۰ مترمکعبی، ۶۰۰ متر اصلاح خط انتقال، محوطه‌سازی مخزن، اجرای حوضچه شیرآلات، تهیه لوله و اتصالات مورد نیاز و همچنین اصلاح ۴۰۰ متر از شبکه توزیع آب است که تلاش می‌شود با بالاترین استانداردهای فنی اجرا شود.

مدیرعامل آبفای خراسان شمالی درباره آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی این پروژه جهادی خاطرنشان کرد: با تلاش شبانه‌روزی همکاران، هم‌اکنون اقداماتی نظیر آماده‌سازی بستر مخزن، شروع عملیات اصلاح ۴۰۰ متر شبکه توزیع و همچنین تأمین و دپوی لوله‌ها و اتصالات مورد نیاز با سرعت در حال انجام است.

فاطمی در پایان با تأکید بر اینکه خدمت‌رسانی به مرزنشینان غیور مایه افتخار مجموعه آبفاست، یادآور شد: با تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه حیاتی، ۱۲۰۰ نفر از اهالی این روستای مرزی از نعمت آب شرب پایدار، سالم و باکیفیت برخوردار خواهند شد و گام بلندی در مسیر توسعه پایدار و ماندگاری جمعیت در مناطق مرزی خراسان شمالی برداشته می‌شود.