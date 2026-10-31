بهترین کود برای درختان میوه در چهار فصل؛ راهنمای مصرف کود شوک ۱۰x

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، باغدار حرفه ای می داند که درخت میوه در هر فصل غذای متفاوتی می خواهد. کودی که در بهار باعث گلدهی و تشکیل میوه می شود، اگر در زمستان به خاک برسد، فقط جوانه ها را به خواب زودرس می اندازد یا در سرما آسیب می بیند. این مقاله نشان می دهد در هر فصل چه عناصری به درخت برسد و کود شوک در کدام مرحله بیشترین بازدهی را دارد.

بهترین کود برای درختان میوه در بهار

بهار فصل بیدار شدن درخت است. جوانه ها باز می شوند، گل می دهند و میوه کوچک شکل می گیرد. در این بازه درخت به نیتروژن متعادل برای رشد برگ، فسفر برای گلدهی و بور برای لقاح و تشکیل میوه نیاز دارد.

پیش از گلدهی: کود مایع با فسفر بالا و عناصر ریزمغذی مصرف کنید تا گل ها قوی تر باز شوند.

هنگام ریزش گلبرگ: محلول پاشی بور و کلسیم، درصد تبدیل گل به میوه را بالا می برد. برای این مرحله کود فروت ست شوک انتخاب مناسبی است.

پس از تشکیل میوه: کود با نسبت متعادل مانند کود سه بیست شوک به رشد یکنواخت میوه کمک می کند.

نکته: نیتروژن زیاد در بهار، شاخه های نرم و پرآب تولید می کند که در برابر آفت و سرمازدگی دیرهنگام ضعیف اند. مقدار را طبق برچسب محصول و سن درخت تنظیم کنید.

بهترین کود برای درختان میوه در پاییز

پاییز برای بسیاری از باغداران فصل فراموش شده است، در حالی که باغ در این فصل برای سال بعد سرمایه گذاری می کند. بعد از برداشت میوه، درخت ذخایر خالی شده اش را پر می کند و جوانه های گل سال آینده را می سازد. فسفر و پتاسیم برای تقویت ریشه و آماده سازی چوب درخت در برابر یخبندان و هیومیک اسید و فولویک اسید برای بهبود ساختار خاک و جذب بهتر عناصر مناسب است.

بهترین کود برای درختان میوه در زمستان

در زمستان درخت در خواب است و جذب غذا بسیار کم می شود. کود شیمیایی محلول در این فصل بی اثر است و به آب های زیرزمینی شسته می شود. کارهای مفید زمستان این هاست:

پخش کود دامی پوسیده و مواد آلی در حلقه زیر تاج درخت

تامین فسفر و پتاسیم پایه به صورت خاکی، زمانی که زمین یخ نزده است

بهترین کود برای رشد سریع نهال

نهال تازه کاشته شده ریشه کوچکی دارد و بیشتر عمر آینده درخت به همین چند ماه اول بستگی دارد. برای رشد سریع نهال دو اصل را رعایت کنید:

ریشه اول: فسفر و هیومیک اسید ریشه زایی را بالا می برند. نهال با ریشه قوی در سال دوم تفاوت محسوسی با نهال ضعیف نشان می دهد.

معرفی کود های لازمه:

کود فسفر بالا مانند NPK ۱۰-۵۲-۱۰: کمک به توسعه ریشه و استقرار بهتر نهال در خاک.

هیومیک اسید: بهبود ساختار خاک، افزایش دسترسی ریشه به عناصر غذایی و تقویت رشد ریشه.

کود نیتروژن دار: کمک به رشد رویشی، تولید برگ و افزایش رشد شاخه های جوان.

کود کامل NPK مانند ۲۰-۲۰-۲۰: تامین متعادل نیتروژن، فسفر و پتاسیم برای رشد عمومی نهال.

کود آمینو اسید: کمک به بهبود تحمل تنش های محیطی و پشتیبانی از فرایندهای طبیعی رشد گیاه.

کودهای ریزمغذی حاوی آهن، روی و منگنز: کمک به حفظ سبزینگی برگ ها و پیشگیری از کمبود عناصر ضروری. تمامی این کودها را می توانید از فروشگاه کود شوک با ضمانت بازگشت وجه تهیه کنید. این مجموعه با عرضه کودهای وارداتی، تلاش می کند محصولات باکیفیت را با قیمت مناسب در اختیار کشاورزان و باغداران قرار دهد. برای بررسی مشخصات محصولات و انتخاب کود مناسب نهال خود، به سایت کود شوک مراجعه کنید.

کود رشد سریع درخت و افزایش سرعت رشد درخت

اگر دنبال افزایش سرعت رشد درخت هستید، فقط به یک کود تکیه نکنید. رشد سریع از چند عامل کنار هم می آید:

خاک زنده: مواد آلی و هیومیک اسید ساختار خاک را بازتر می کنند و ریشه راحت تر گسترش می یابد.

آب کافی: کود بدون رطوبت مناسب جذب نمی شود.

نور: هرس اصولی تاج، نور را به شاخه های درونی می رساند.

تغذیه برگی: ریزمغذی ها از برگ سریع تر از خاک جذب می شوند و کمبودها را زودتر جبران می کنند.

کود رشد سریع درخت در اصل ترکیبی از نیتروژن، آمینو اسید و محرک های ریشه است. مصرف بیش از حد آن، بجای رشد سالم، شاخه های ضعیف و حساس به آفت می سازد.

کود کامل برای درختان میوه: چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

وقتی باغدارها عبارت «کود کامل برای درختان میوه» را جستجو می کنند، معمولا محصولی می خواهند که چند کیسه یا چند بطری را جایگزین کند. چنین کودی باید این موارد را داشته باشد:

عناصر اصلی نیتروژن، فسفر و پتاسیم در نسبت مشخص

کلسیم، بور، آهن، روی و منگنز به شکل قابل جذب

ترکیبات آلی مانند هیومیک اسید، فولویک اسید و آمینو اسید

قابلیت مصرف هم به صورت آبیاری و هم محلول پاشی

برچسب شفاف با درصد عناصر و دوز مصرف

معرفی کود شوک ۱۰x و ویژگی های آن

کود شوک ۱۰x که با نام کود شوک ۱۰ ایکس هم جستجو می شود، یک کود مایع چندعنصری است. بر اساس مشخصات منتشر شده در فروشگاه ها، این محصول ترکیبی از نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، آهن، روی، بور، هیومیک اسید، فولویک اسید، عصاره جلبک دریایی و آمینو اسید دارد. همین تنوع باعث می شود در فصل های مختلف به عنوان مکمل برنامه کودی استفاده شود.

بسته بندی های رایج آن یک لیتری، پنج لیتری و بیست لیتری است. باغدارهای کوچک معمولا یک لیتری و باغ های تجاری بسته های بزرگ تر را انتخاب می کنند.

مقدار مصرف پیشنهادی

روش مصرف مقدار تقریبی محلول پاشی برگی ۲ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب آبیاری درخت میوه ۵۰ تا ۲۰۰ سی سی برای هر درخت آبیاری مزرعه ۵ تا ۲۰ لیتر در هکتار

نکته: اعداد جدول از مشخصات فنی منتشر شده محصول گرفته شده است. دوز دقیق را همیشه از برچسب بسته بندی بخوانید و برای نهال و درخت جوان مقدار را کمتر در نظر بگیرید.

کود سه بیست شوک و کود فروت ست شوک

کود سه بیست شوک یک کود با نسبت ۲۰-۲۰-۲۰ است. یعنی نیتروژن، فسفر و پتاسیم به یک اندازه دارد و برای مرحله رشد رویشی و دوره های بدون کمبود خاص مناسب است. در بهار پس از تشکیل میوه و اوایل تابستان کاربرد دارد.

نکات خرید کود شوک ۱۰x

بازار کود پر از محصول تقلبی و بسته بندی های مشابه است. هنگام خرید کود شوک ۱۰x این موارد را بررسی کنید:

از فروشگاه معتبر با سابقه تحویل مشخص خرید کنید.

برچسب، تاریخ تولید و انقضا و ترکیبات روی بسته را بخوانید.

درب بسته بندی باید پلمپ و بدون نشتی باشد.

گارانتی بازگشت وجه و امکان مشاوره پیش از خرید، نشانه فروشگاه مطمئن است.

قیمت بسیار پایین تر از بازار را جدی بگیرید و علت آن را بپرسید.

سوالات متداول

بهترین زمان مصرف کود شوک ۱۰x چه موقع است؟

بیشترین اثر را در بهار پیش و پس از گلدهی و در تابستان هنگام درشت شدن میوه دارد. در زمستان مصرف محلول پاشی توصیه نمی شود.

آیا می توان کود سه بیست شوک و فروت ست شوک را با هم استفاده کرد؟

این دو محصول در مراحل متفاوتی کاربرد دارند. بهتر است در یک نوبت جدا مصرف شوند و اگر قصد ترکیب دارید، اول در حجم کم آزمایش کنید.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.