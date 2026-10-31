به گزارش خبرنگار مهر، سردار صادق حسینی صبح شنبه در یادواره شهدای دانش آموز در ایلام با اشاره به جایگاه رفیع شهدا به‌ویژه شهدای دانش‌آموز و فرهنگی، بر لزوم جهاد تبیین و انتقال سبک زندگی، سیره و اهداف والای شهدای عزیز به نسل جوان و نوجوان تأکید کرد.

فرمانده سپاه امیرالمومنین (ع) استان ایلام با تمثیلی از مسئولیت خطیر آگاهی‌بخشی در جامعه خاطرنشان کرد: امروز وظیفه داریم در سطح کلان و فراتر از روال‌های معمولی، سیره و مجاهدت‌های شهدای دانش‌آموزی همچون شهید فهمیده، شهید عزیزاللهی و شهدای نوجوانی را که از سنین پایین راهی جبهه‌های حق علیه باطل شدند، تبیین کنیم.

وی با یادآوری شهدای فرهنگی و دانش‌آموز استان ایلام که در عرصه‌های مختلف از جمله دفاع مقدس و حوادث گوناگون به درجه رفیع شهادت نائل آمده‌اند، افزود: این مجموعه‌های متشکل از دانش‌آموزان و معلمان، با سلوک و رفتاری کاملاً اسلامی و الهی، با هدف دفاع از استقلال کشور، تمامیت ارضی و هویت ملی پا در عرصه مجاهدت گذاشتند.

وی ادامه داد: تقدیم ۳۶ هزار شهید دانش‌آموز در دفاع مقدس گواهی روشن بر این مدعاست که استکبار جهانی همواره کودکان و آینده‌سازان این مرز و بوم را هدف کینه‌توزی خود قرار داده است.

سردار حسینی با تأکید بر اینکه دانش‌آموزان ایرانی از هوش، درک سیاسی و بصیرت بالایی در شناخت حوادث، بحران‌ها و موقعیت‌های حساس برخوردارند، گفت: نسل جوان و نوجوان ما امروز در بالاترین سطح از تحلیل سیاسی قرار دارند.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران همواره صلح‌طلب بوده و آغازگر هیچ جنگی نبوده است؛ چنانکه در جنگ تحمیلی ۸ ساله (شهریور ۱۳۵۹) ارتش بعث با حمایت قدرت‌های جهانی علیه کشورمان جنگ را آغاز کرد اما با مقاومت ملت و نیروهای مسلح به شکست انجامید.

فرمانده سپاه امیرالمومنین استان ایلام عنوان کر:همچنین در تجاوزهای بعدی و توطئه‌های زنجیره‌ای از جمله طراحی کودتاها، ایجاد اغتشاشات با پشتیبانی مالی و تسلیحاتی استکبار جهانی و پیاده‌نظام آن‌ها، دشمنان به دنبال تجزیه ایران، سقوط نظام اسلامی و نابودی دستاوردهای دفاعی، هسته‌ای و زیرساختی کشور بودند که همگی با هوشیاری ملت و رهبری داهیانه به شکست انجامید.

وی در پایان با اشاره به ادعاهای دروغین دشمنان پیرامون توانمندی‌های دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: دشمنان امروز در حالی از نابودی توان هوایی، دریایی و هسته‌ای سخن می‌گویند که ناوهای آن‌ها بیش از ۹۰۰ کیلومتر عقب‌نشینی کرده و در خارج از محدوده تسلیحات ما قرار گرفته‌اند.

فرمانده سپاه امیرالمومنین استان ایلام ادامه داد: این بلوف‌ها و ادعاهای پوشالی در حالی مطرح می‌شود که اراده پولادین ملت ایران و حضور آگاهانه نوجوانان و جوانان ۱۲ و ۱۳ ساله در صحنه‌های مختلف دفاع از انقلاب، هرگونه توطئه جدید دشمنان برای ایجاد ناامنی و اغتشاش را خنثی کرده است. از این رو، امروز جهاد روشنگری و انتقال این مفاهیم ارزشمند به یکایک دانش‌آموزان امری حیاتی و رسالتی تاریخی است.