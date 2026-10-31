به گزارش خبرنگار مهر، پیروز فخر محمدیان ظهر شنبه در بازدید از نمایشگاه پدافند غیرعامل مدرسه دخترانه آستانه اشرفیه، از تلاش فرهنگیان و دانش‌آموزان و عوامل برگزاری نمایشگاه قدردانی کرد و گفت: دانش‌آموزان با ارائه آثار خلاقانه و بهره‌گیری از راهنمایی‌های مربیان، مفاهیم پدافند غیرعامل را به خوبی به نمایش گذاشتند.

معاون سیاسی فرماندار آستانه اشرفیه با بیان اینکه پدافند غیرعامل به پیش از جنگ‌های کلاسیک بازمی‌گردد و به توانایی مهار تهدید پیش از وقوع جنگ مربوط است، اظهار کرد:جنگ ۱۲ روزه به‌ویژه برای شهرستان آستانه اشرفیه، نشان داد که پدافند غیرعامل می‌تواند نقطه عطفی در پیشگیری از حوادث باشد.

فخر محمدیان با اشاره به اینکه پدافند غیرعامل موجب افزایش تاب آوری جامعه در برابر جنگ و مشکلات و بحران‌های پس از آن می‌شود، افزود: باید ببینیم چه میزان توانایی و پیش‌بینی داریم و تا چه اندازه در امر پیشگیری موثر هستیم.

آموزش پدافند غیرعامل باید در همه سطوح جدی گرفته شود

معاون سیاسی فرماندار آستانه اشرفیه با تأکید بر تفاوت مدیریت بحران و پدافند غیرعامل گفت: این دو موضوع از یکدیگر جدا هستند و پدافند غیرعامل به مرحله پیش از مدیریت بحران مربوط می‌شود؛ ازاین‌رو، باید آموزش را در همه سطوح جدی بگیریم.

وی با اشاره به جایگاه آموزش و پرورش در آموزش پدافند غیرعامل اظهار کرد: نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی و وزارت آموزش و پرورش از بسترهای مهم آموزش در این زمینه هستند.

فخر محمدیان افزود:با وجود دغدغه مندی فرهنگیان و صبوری معلمان فرهیخته کشور، تجهیز نوجوانان، دانش‌آموزان و جوانان دانشگاهی به دانش پدافند غیرعامل اهمیت بسیاری دارد تا هر فرد بتواند پیش از وقوع جنگ، خود را برای رویارویی با آن آماده کند.

وی با تأکید بر توسعه و بهبود این اقدامات گفت: برای گسترش و ارتقای آموزش پدافند غیرعامل بیش از پیش تلاش خواهیم کرد و در کنار یکدیگر برای ساختن کشوری آباد، آزاد، مستقل و شکوفا می‌کوشیم.