سردار نقدی: مردم سیستان و بلوچستان در دفاع از کشور متحد و استوار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی، صبح شنبه در جمع خبرنگاران سیستان و بلوچستان با اشاره به مشاهدات خود از مناطق مختلف سیستان و بلوچستان و مرزهای استان اظهار کرد: الحمدلله این مناطق در اوج امنیت قرار دارند و مردم نیز با صمیمیت و همبستگی در کنار یکدیگر ایستاده‌اند؛ به‌گونه‌ای که وحدت و انسجام مستحکمی در منطقه برقرار است.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، افزود: در دیدارها و گفت‌وگوهایی که با اقشار مختلف مردم، علما و روحانیون داشتم، کوچک‌ترین نشانه‌ای از تزلزل در رفتار و مواضع مردم ندیدم و آنچه از نزدیک مشاهده کردم، صمیمیت، وحدت و تأکید بر ایستادگی بود.

وی ادامه داد: مردم از ما، نیروهای نظامی و فرماندهان انتظار دارند در برابر دشمن محکم بایستیم و به هرگونه تجاوز، پاسخ قاطع نظامی بدهیم.

مردم سیستان و بلوچستان نجیب و وفادار به نظام هستند

نقدی با اشاره به مواضع علما و روحانیون اهل‌سنت استان بیان کرد: در نشست‌هایی که با علما داشتم، مواضع و سخنان آنان نیز نشان‌دهنده یک نگاه مشترک مبتنی بر استقامت، ایستادگی و حرکت در مسیر ولایت بود.

وی با قدردانی از مردم سیستان و بلوچستان، به‌ویژه مردم شهرستان ایرانشهر، خاطرنشان کرد: مردم این استان، مردمانی نجیب، وفادار به نظام جمهوری اسلامی ایران و از مرزداران و مرزبانان کشور هستند و آنچه در میان آنان مشاهده کردم، روحیه مقاومت و ایستادگی در برابر مستکبران بود.