به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، نشست هم‌اندیشی و هم‌افزایی معاونت توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی با وزارت کشور، با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان این معاونت برگزار شد.

این نشست در ادامه مجموعه جلسات مشترک میان معاونت علمی و وزارت کشور و با هدف ایجاد تعامل سازنده برای تقویت زیست‌بوم دانش‌بنیان در استان‌های کشور شکل گرفت. در این چارچوب، ظرفیت‌های وزارت کشور برای پیشبرد مأموریت‌های قانونی معاونت علمی، به‌ویژه در زمینه اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان و گسترش حمایت‌ها از شرکت‌های دانش‌بنیان، مورد توجه قرار گرفت.

تداوم تعاملات کارشناسی برای رفع مسائل دانش‌بنیان‌ها در استان‌ها

آغاز این تعاملات به نشست شانزدهم شهریورماه در مجمع کارآفرینان ایران بازمی‌گردد که به ریاست معاون اقتصادی وزارت کشور و با حضور معاونان اقتصادی استانداران استان‌های مختلف برگزار شد. در آن نشست، مسائل و چالش‌های مرتبط با توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در استان‌ها مطرح شد و دیدگاه‌ها و پیشنهادهای معاونان اقتصادی استانداران برای بررسی و پیگیری جمع‌بندی شد.

در این جلسه، عادل مخدوم دستیار معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان با تشریح وضعیت شرکت های دانش‌بنیان کشور، به تبیین موضوعات و مسائل مرتبط با توسعه این شرکت‌ها پرداخت. در ادامه، با توجه به ضرورت بررسی دقیق‌تر موضوعات مطرح‌شده و دستیابی به راهکارهای اجرایی، بر تداوم جلسات مشترک و پیگیری کارشناسی مسائل با همکاری وزارت کشور توافق شد.

در همین راستا، سی‌ام شهریورماه نیز نشستی دیگر در وزارت کشور با محوریت تولید بار اول و ظرفیت‌های حمایتی ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانش‌بنیان برگزار شد. در این جلسه، حسین حسینی‌نژاد، مدیرکل دفتر حمایت و توسعه معاونت توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، و علی‌اکبر پرج، دبیر کارگروه تولید بار اول و نماینده ویژه معاون علمی در بومی سازی اقلام فناورانه و راهبردی، در کنار مدیران و نمایندگان وزارت کشور، به بررسی موضوعات مرتبط با تولید بار اول، الزامات اجرایی و ظرفیت‌های حمایتی معاونت علمی پرداختند و پیشنهادهای مطرح‌شده را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

اعتبار مالیاتی و تسهیلات؛ محور نشست مشترک معاونت علمی و وزارت کشور

در نشست اخیر در معاونت علمی، سازوکارهای اعتبار مالیاتی و تسهیلات حمایتی از محورهای اصلی گفت‌وگو بود. حسین شکری مدیرکل دفتر شرکت های نوآوری و فناوری بنیان، گزارشی از وضعیت استان ها مرتبط با تسهیلات تبصره ۲ ارائه داده و فرآیِندها و سازوکارهای اجرایی ارائه تسهیلات را یبان نمودند.

همچنین علیرضا شجاع مرادی مدیر دبیرخانه برنامه اعتبار مالیاتی؛. نمایندگان و کارشناسان مرتبط با این حوزه‌ها، ضمن تشریح روندها و فرایندهای اجرایی، به پرسش‌ها و موضوعات مطرح‌شده پاسخ دادند و زمینه‌های استفاده مؤثرتر از این ظرفیت‌ها برای توسعه فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان در استان‌ها را بررسی کردند.

بخشی از مباحث این نشست به مسائل و نیازهایی اختصاص داشت که از سوی استان‌های مختلف منعکس شده است. بررسی این موضوعات در چارچوب جلسات مشترک، امکان شناسایی دقیق‌تر موانع، انتقال دیدگاه‌های استانی به فرایندهای کارشناسی و اتخاذ تصمیم‌هایی متناسب با شرایط و ظرفیت‌های مناطق مختلف کشور را فراهم می‌کند.

همچنین، موضوع شرکت‌های دانش‌بنیان آسیب‌دیده از جنگ در این نشست مطرح شد و ابعاد مرتبط با حمایت از این شرکت‌ها مورد بررسی قرار گرفت. هدف از طرح این موضوع، پیگیری مسائل و نیازهای این دسته از شرکت‌ها و بررسی ظرفیت‌های موجود برای تقویت حمایت‌ها با همکاری دستگاه‌های مسئول است.

بهره‌گیری از ظرفیت وزارت کشور برای تحقق رشد متوازن زیست‌بوم دانش‌بنیان

توسعه همکاری با وزارت کشور، به‌عنوان یکی از دستگاه‌های دارای ظرفیت گسترده در سطح ملی و استانی، می‌تواند زمینه ارتباط مؤثرتر میان سیاست‌های حمایتی معاونت علمی و نیازهای واقعی شرکت‌های دانش‌بنیان در استان‌ها را فراهم کند. برخورداری این وزارتخانه از ساختارهای اجرایی و ارتباطات استانی، فرصت مناسبی برای انتقال مسائل و پیشنهادهای فعالان زیست‌بوم دانش‌بنیان و پیگیری آن‌ها در سطح استان‌ها ایجاد می‌کند.

در این چارچوب، برگزاری نشست‌های تخصصی و استمرار تعاملات بین‌دستگاهی، علاوه بر کمک به شناسایی چالش‌های اجرایی و بررسی راهکارهای رفع آن‌ها، می‌تواند به استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های قانونی و حمایتی، تسریع در اجرای مأموریت‌های مرتبط با قانون جهش تولید دانش‌بنیان و تقویت همکاری میان بخش‌های مختلف دولت منجر شود.

انعکاس دیدگاه‌ها و مسائل استان‌ها در فرایندهای کارشناسی و تصمیم‌گیری، زمینه توجه بیشتر به تفاوت نیازها و ظرفیت‌های منطقه‌ای را فراهم می‌کند؛ موضوعی که در مسیر توسعه متوازن زیست‌بوم دانش‌بنیان و گسترش فرصت‌های رشد شرکت‌ها در سراسر کشور اهمیت دارد. تداوم این نشست‌ها با تمرکز بر موضوعات تخصصی و مسائل منعکس‌شده از استان‌ها، در راستای تقویت هم‌افزایی میان معاونت علمی و وزارت کشور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک برای توسعه زیست‌بوم دانش‌بنیان کشور دنبال می‌شود.