به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان بی سی، شاخص نزدک ۱۰۰ در مبادلات عصر ۳.۴ درصد کاهش یافت که بدترین میزان کاهش یک روزه ارزش سهام از اواسط ژوئن سال جاری میلادی تاکنون به حساب می آید.

فروش گسترده در بازار سهام سبب شد شاخص نزدک ۱۰۰ به حدی نزدیک شود که «محدوده اصلاح بازار» نامیده می شود و در حقیقت کاهشی ۱۰ درصدی یا بیشتر نسبت به آخرین رکورد بالای شاخص است.

شاخص گسترده تر «اس اند پی ۵۰۰» نیز با کاهش شدید ۱.۸ درصدی روبرو شد. بخش فناوری این شاخص عملکردی بسیار بدتر داشت و بیش از ۴.۲ درصد نزول کرد. در حالیکه شرکت های هزار میلیارددلاری فناوری صدها میلیارد دلار صرف ساخت دیتاسنترهای هوش مصنوعی می کنند، سرمایه گذاران به دنبال نشانه هایی شفاف تر از آن هستند که چنین هزینه ای واقعا عوایدی دارد.

این سوالات برای شرکت اینتل که سهام آن یکی از بدترین عملکردها را داشت، روز بدی را رقم زد. ارزش سهام شرکت با کاهش ۲۹ درصد در یک روز روبرو شد. چند همتای دیگر اینتل نیز دچار همین مشکل شدند. ارزش سهام سان دیسک حدود ۱۳ درصد کاهش یافت. تراشه سازانی مانند ای ام دی، ای آر ام هلدینگز، کوالکام و مارول همگی با کاهش ۱۰ درصدی ارزش سهام شان روبرو شدند.

ارزش سهام آمازون نیز در معاملات بعد از ساعات ابازار روز پنج شنبه ۱۰ درصد کاهش یافته بود اما عملکرد سهام آن روز جمعه بهبود یافت و درنهایت ارزش سهام آن در پایان روز جمعه ۱.۴ درصد کمتر بود.