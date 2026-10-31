واگذاری ۴۴ هکتار زمین برای توسعه مرغداری در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، الهام شهرکی مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان صبح شنبه در جمع خبرنگاران از واگذاری ۴۴.۰۶ هکتار از اراضی استان در قالب ۳۰ طرح مرغداری طی شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

وی اظهار کرد: این طرح‌ها در شهرستان‌های گلشن، سیب و سوران، میرجاوه، زاهدان، سرباز، ایرانشهر، خاش، دشتیاری، مهرستان، نیکشهر و سراوان در فرآیند واگذاری اراضی قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به اهمیت توسعه صنعت پرورش طیور در استان افزود: فراهم‌سازی بستر سرمایه‌گذاری در این بخش می‌تواند به افزایش ظرفیت تولید گوشت مرغ، تأمین نیاز بازار و تقویت زنجیره تولید محصولات پروتئینی کمک کند.

ایجاد اشتغال با توسعه واحدهای مرغداری

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان ادامه داد: اجرای این طرح‌ها علاوه بر افزایش تولید، زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق فعالیت‌های اقتصادی در شهرستان‌های مختلف را فراهم می‌کند.

شهرکی خاطرنشان کرد: توزیع طرح‌های مرغداری در مناطق مختلف استان، زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی، جذب سرمایه‌گذاران و توسعه متوازن فعالیت‌های تولیدی را فراهم خواهد کرد.