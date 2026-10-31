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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۱۹

مخالفت مالک ملوان با استعفای مازیار زارع

مخالفت مالک ملوان با استعفای مازیار زارع

مدیرعامل ملوان خبر از مخالفت این باشگاه با استعفای مازیار زارع داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اشکان پوررشید مدیرعامل باشگاه ملوان با اشاره به عملکرد این تیم در فصل جاری لیگ برتر فوتبال کشور گفت: تیم ما از نظر فنی عملکرد بسیار خوبی داشته، اما نتوانسته‌ایم نتیجه زحماتمان را بگیریم. مسئولیت این نتایج فقط بر دوش مازیار نیست و مدیریت هم مسئول است.

او در خصوص استعفای مازیار زارع پس از شکست این تیم در هفته یازدهم لیگ برتر مقابل چادرملو تاکید کرد: استعفای او را نمی‌پذیرم و تمام تلاشم را برای بازگشتش می‌کنم. مازیار سرمایه ملوان است و حمایت من از او صددرصدی است. باید کنار هم بمانیم و با تقویت تیم در آینده، از این شرایط عبور کنیم.

کد مطلب 6994911

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