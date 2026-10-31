مخالفت مالک ملوان با استعفای مازیار زارع

به گزارش خبرگزاری مهر، اشکان پوررشید مدیرعامل باشگاه ملوان با اشاره به عملکرد این تیم در فصل جاری لیگ برتر فوتبال کشور گفت: تیم ما از نظر فنی عملکرد بسیار خوبی داشته، اما نتوانسته‌ایم نتیجه زحماتمان را بگیریم. مسئولیت این نتایج فقط بر دوش مازیار نیست و مدیریت هم مسئول است.

او در خصوص استعفای مازیار زارع پس از شکست این تیم در هفته یازدهم لیگ برتر مقابل چادرملو تاکید کرد: استعفای او را نمی‌پذیرم و تمام تلاشم را برای بازگشتش می‌کنم. مازیار سرمایه ملوان است و حمایت من از او صددرصدی است. باید کنار هم بمانیم و با تقویت تیم در آینده، از این شرایط عبور کنیم.