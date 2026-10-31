مسجد جامع بردستان در معرض خطر ناشی از بارندگی؛ لزوم تسریع در تحکیم بنا

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: مسجد جامع بردستان، واقع در شهر بردستان از توابع شهرستان دیّر در استان بوشهر، با قدمتی بیش از ۸۰۰ سال، یکی از آثار ارزشمند تاریخی و از جمله میراث ملی و هویت فرهنگی این منطقه به شمار می‌رود؛ اثری ماندگار که حفظ و صیانت از آن، ضرورتی ملی و تاریخی است.

اهمیت و جایگاه ویژه این بنای تاریخی به‌اندازه‌ای است که در سفر اخیر وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به استان بوشهر، با وجود فشردگی برنامه‌های سفر، بازدید از این مسجد به‌عنوان یکی از اولویت‌های کاری وزیر در استان مورد توجه قرار گرفت.

با این حال، مسجد جامع بردستان در پی بارندگی روز پنجشنبه، مورخ هفتم آبان‌ماه، دچار خسارت‌های جدی شده است.

بر اساس بررسی‌ها و نظر کارشناسان محلی، آسیب‌های ایجادشده نگرانی‌هایی جدی درباره پایداری سازه و احتمال فروریختن بخشی از این اثر ارزشمند تاریخی به وجود آورده است.

در همین راستا، پیگیری‌هایی از سوی مسئولان شهرستانی برای بررسی وضعیت و جلوگیری از تخریب این بنای تاریخی صورت گرفته است؛ اما با توجه به شرایط موجود، صیانت از این میراث گران‌بها نیازمند عزم جدی، هماهنگی و اقدام فوری همه مسئولان شهرستانی، استانی و کشوری، به‌ویژه اداره‌کل میراث‌فرهنگی و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی است.

بی‌تردید، مسجد جامع بردستان تنها یک بنای تاریخی نیست؛ بلکه بخشی از هویت، تاریخ و شناسنامه فرهنگی استان بوشهر است و نجات آن از خطر تخریب، مسئولیتی مشترک برای همه دستگاه‌های متولی و دغدغه‌مندان میراث فرهنگی کشور به شمار می‌رود.

مرمت و بازسازی مسجد بردستان

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسجد تاریخی بردستان از بناهای شاخص استان به شمار می‌رود که معماری آن بیانگر بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی برای ساخت بناهای متناسب با اقلیم جنوب ایران است.

نصرالله ابراهیمی با اشاره به ثبت این مسجد در فهرست آثار ملی کشور در سال ۱۳۷۷ افزود: نقشه مستطیل‌شکل، ورودی کوچک و شبستان گسترده از ویژگی‌های ساختاری این بناست که بر ارزش تاریخی و معماری آن می‌افزاید.

شناخت ویژگی‌های معماری مسجد بردستان و توجه به تناسب آن با شرایط محیطی، ضرورت حفاظت و نگهداری اصولی از این میراث ارزشمند را نشان می‌دهد ابراهیمی با تأکید بر اهمیت صیانت از این اثر تاریخی تصریح کرد: شناخت ویژگی‌های معماری مسجد بردستان و توجه به تناسب آن با شرایط محیطی، ضرورت حفاظت و نگهداری اصولی از این میراث ارزشمند را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: گچ‌بری‌ها و مقرنس کاری گچی داخل مسجد در کنار محراب زیبا از عناصر برجسته معماری در این بنا بوده که در چند دوره مرمت و تکمیل شده است.

ابراهیمی بیان کرد: در حال حاضر سامان‌دهی محوطه، سرویس‌های بهداشتی مجموعه و عایق کاری پشت بام مسجد در دستور کار است.

انجام اقدامات حفاظتی و مرمتی

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سفر به استان بوشهر با حضور در شهر بردستان شهرستان دیر، از مسجد تاریخی و قلعه بردستان بازدید کرد و در جریان وضعیت حفاظتی، ظرفیت‌های معماری و روند اقدامات مرمتی این ۲ اثر تاریخی قرار گرفت.

سیدرضا صالحی‌امیری با تاکید بر ضرورت صیانت از اصالت بناهای تاریخی، دستورهای لازم را برای پیگیری و اجرای مرمت اصولی مسجد تاریخی و قلعه بردستان صادر کرد.

وی همچنین خواستار انجام اقدامات حفاظتی و مرمتی این آثار بر پایه نظر کارشناسان و متخصصان میراث‌فرهنگی و با رعایت اصول فنی شد.

وی بر اهمیت حفظ هویت معماری و تاریخی بناهای ارزشمند جنوب کشور تاکید کرد و گفت: توجه به ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی شهرستان دیر در چارچوب حفاظت، احیا و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تاریخی منطقه مورد توجه قرار داد.

امروز حفاظت از مسجد جامع بردستان، حفاظت از بخشی از هویت تاریخی و تمدنی استان بوشهر است؛ پیش از آنکه فرصت جبران از دست برود و باید جدی‌تر از گذشته این مهم دنبال شود.