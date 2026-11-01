به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتسال زنان و مردان ایران در حالی خود را برای حضور در بازی‌های داخل سالن آسیا آماده می‌کردند که این رقابت‌ها قرار بود آذرماه ۱۴۰۵ به میزبانی ریاض عربستان برگزار شود اما شرایط منطقه‌ای و مسائل امنیتی موجب تعویق این مسابقات و انتقال آن به فروردین‌ماه ۱۴۰۶ شد. اتفاقی که اگرچه برنامه آماده‌سازی تیم‌های ملی را تحت تأثیر قرار داد اما می‌تواند فرصتی برای فدراسیون فوتبال باشد تا با برنامه‌ریزی بهتر شرایط مطلوب‌تری برای حضور ملی‌پوشان در این رقابت‌ها فراهم کند.

تورنمنت چین مهم‌ترین فرصت زنان

در بخش زنان یکی از برنامه‌های آماده‌سازی تیم ملی فوتسال ایران حضور در تورنمنت بین‌المللی چین بود. برنامه‌ای که با وجود تعویق بازی‌های داخل سالن آسیا همچنان در دستور کار قرار دارد و تیم ملی زنان در این مسابقات شرکت خواهد کرد. با توجه به برنامه فعلی به نظر می‌رسد این تورنمنت یکی از معدود فرصت‌های تدارکاتی ملی‌پوشان زنان پیش از بازی‌های داخل سالن باشد و احتمالاً این تیم تا فروردین‌ماه ۱۴۰۶ و آغاز رقابت‌های آسیایی برنامه بین‌المللی دیگری نخواهد داشت. از همین رو مشخص شدن برنامه ادامه مسیر آماده‌سازی تیم زنان اهمیت زیادی دارد.

سه بازی باشگاهی سهم تیم ملی مردان

در بخش مردان نیز شرایط آماده‌سازی تیم ملی در سال جاری چندان مطلوب نبوده است. ملی‌پوشان فوتسال ایران در دومین اردوی خود در سال ۱۴۰۵ تنها سه دیدار تدارکاتی مقابل تیم‌های دسته اولی استقلال، مقاومت البرز و مقاومت همدان برگزار کردند و فرصت رویارویی با یک تیم ملی خارجی را به دست نیاوردند. هرچند این مسابقات به کادر فنی کمک کرد تا شرایط بازیکنان را ارزیابی و میزان هماهنگی آنها را بررسی کند اما به طور طبیعی نمی‌تواند جایگزین دیدارهای بین‌المللی و محک خوردن بازیکنان در برابر حریفان خارجی شود.

از صربستان تا ژاپن بازی‌هایی که به سرانجام نرسید

حالا با انتقال بازی‌های داخل سالن آسیا به فروردین‌ سال آینده فرصت بیشتری برای برنامه‌ریزی و برگزاری مسابقات تدارکاتی تیم ملی مردان به وجود آمده است. فرصتی که فدراسیون فوتبال می‌تواند از آن برای فراهم کردن حریفان مناسب و افزایش آمادگی ملی‌پوشان استفاده کند. در ماه‌های گذشته نیز رایزنی‌هایی برای برگزاری دیدارهای دوستانه با تیم‌های ملی مختلف انجام شده بود که به دلایل گوناگون به نتیجه نرسید. از جمله این گزینه‌ها می‌توان به صربستان، عراق، روسیه، ژاپن و جمهوری آذربایجان اشاره کرد. مسابقاتی که به دلیل شرایط جنگی عدم حضور حریف در ایران، تداخل زمانی با برنامه‌های مسابقاتی و اختلاف بر سر زمان برگزاری لغو شدند.

تایلند در اسفند در انتظار ملی‌پوشان

با این شرایط احتمال برگزاری یک دیدار تدارکاتی خارج از کشور برای تیم ملی فوتسال مردان در آذرماه وجود دارد موضوعی که در صورت نهایی شدن مذاکرات می‌تواند نخستین فرصت جدی ملی‌پوشان برای محک خوردن مقابل یک حریف خارجی در ماه‌های پیش رو باشد. پس از آن نیز برنامه تیم ملی حضور در تورنمنت بین‌المللی تایلند در اسفندماه خواهد بود. تورنمنتی که در شرایط فعلی مهم‌ترین بخش از برنامه آماده‌سازی تیم برای بازی‌های داخل سالن آسیا محسوب می‌شود.

ملی‌پوشان فوتسال ایران فروردین‌ ۱۴۰۶ در بازی‌های داخل سالن آسیا به میدان خواهند رفت. رقابت‌هایی که حالا با فاصله زمانی بیشتری نسبت به برنامه اولیه برگزار می‌شوند. این تعویق می‌تواند برای فوتسال ایران به یک فرصت تبدیل شود به شرط آنکه فدراسیون فوتبال از زمان باقی‌مانده به شکل مناسبی استفاده کند و به‌ویژه برای تیم ملی مردان علاوه بر اردوهای تمرینی دیدارهای تدارکاتی باکیفیت و متناسب با سطح رقابت‌های آسیایی در نظر بگیرد.