به گزارش خبرنگار مهر، «سینما» یکی از هنرهای هفت‌گانه پرطرفدار در میان عموم مردم است که روزانه اخبار بسیاری را در سرویس‌ها و گروه‌های خبری رسانه‌ها به خود اختصاص می‌دهد و هنرمندان این رشته به ویژه بازیگران سینما، به نوعی زیر ذره‌بین جامعه هستند و به همین دلیل به محلی برای ایجاد حواشی تبدیل می‌شوند.

سینما با ارائه داستان‌های جذاب، تصویرگری‌های بصری و پیام‌های فرهنگی، توانایی تأثیرگذاری عمیقی بر افراد دارد و این تأثیر ممکن است در ایجاد همدلی، تغییر دیدگاه‌ها، آموزش مفاهیم فرهنگی و حتی شکل‌گیری رفتارهای اجتماعی مؤثر باشد. در عین حال، تأثیرات مثبت و منفی بستگی به نوع محتوا و نحوه ارائه آن دارد. از آنجایی که تأثیر سینما بر مردم قابل توجه است و می‌تواند در شکل‌دهی افکار، احساسات و نگرش‌ها نقش به‌سزایی داشته باشد، ما نیز در خبرگزاری مهر درصدد هستیم تا اخبار هفتگی این هنر پرطرفدار و پرحاشیه را به صورتی کوتاه و خلاصه به صورت گزارشی، پیش‌روی مخاطبان قرار دهیم.

حمید نعمت‌الله: برای همکاری با لیلا حاتمی همیشه علاقه‌مند بودم و هستم

هفته گذشته، نمایش و نقد فیلم سینمایی «بُت» اثر حمید نعمت‌الله در چهاردهمین برنامه «سینماسلامت»، در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران برگزار شد. در ابتدای این نشست، به مناسبت یکم آبان سالروز تولد حمید نعمت‌الله جشن تولدی برای این سینماگر برپا و سپس نشست نقد و بررسی «بت» با حضور این کارگردان، حسین فرخزادی فیلمنامه‌نویس، شیبان خاقانی تدوین‌گر، جواد طوسی منتقد سینما و با اجرای رضا درستکار منتقد سینما و مدیر جلسات «سینماسلامت» برگزار شد.

حمید نعمت‌الله در این نشست پس از نمایش فیلم گفت: بعد از توقیف «قاتل و وحشی» کار سخت شد و بیشترین دردسر هم شروع یک کار تازه بود، چون تمایل سرمایه‌گذار برای مشارکت نیز سخت می‌شد. دنیای فیلم «بت» پر از استعاره است ولی دوست ندارم با تعریف‌های خودم از استعاره‌های فیلم، استنباط مخاطب را محدود کنم، چون به هر حال در مدار فیلم استنباط‌های درستی از طرف تماشاگر اتفاق می‌افتد.

وی درباره همکاری با لیلا حاتمی و انتخاب بازیگر کم‌شنوا بیان کرد: لیلا حاتمی هنرپیشه ممتازی است و همکار درجه یکی هم است، بنابراین برای همکاری با او همیشه علاقه‌مند بودم و هستم. انتخاب بازیگر کم‌شنوا بیشتر از این منظر بود که من دنبال یک نگاه نجیب بودم؛ چیزی که دیگر خیلی کم پیدا می‌شود.

نعمت‌الله درباره ادای دین به فیلم‌های قدیمی و اکران «بت» بدون حضور در جشنواره فیلم فجر گفت: ادای دین‌ها که اشاره شدند درست هستند. فیلم هم به نظرمان در این دوران بهتر بود اکران شود، چون ما برای اکران، فیلم می‌سازیم.

گلایه همسر سیروس ابراهیم‌زاده از محل آرامگاه همسرش

ناهید کبیری همسر سیروس ابراهیم‌زاده با انتشار عکسی از قطعه هنرمندان و متنی در صفحه شخصی خود، بابت تدفین همسرش در یک مزار مشترک با وجود قبرهای خالی دیگر در این قطعه گلایه کرد.

وی همچنین از اینکه در جریان این موضوع قرار نگرفته بود، ابراز ناراحتی کرد. کبیری نوشت: «مگر همسر من حسرت دفن در این قطعه را داشت، مگر چیزی به شهرت و شخصیت‌اش اضافه می‌کرد؟ مگر خانواده اش که با آن هزینه‌ کلان او را با عشق به وطن آوردند توانایی خرید یک مکان آبرومند را در جایی دیگر نداشتند؟ مگر از سوی ما پیشنهادی دریافت کرده بودید؟ این پیشنهاد از سوی شما بود آقایان او فقط و فقط خاک وطن‌اش را می‌خواست نه آن خاکی که شما تصاحب‌اش کرده‌اید و با منت به هنرمندان ارزانی می‌دارید.»

خبرهایی از جشنواره مقاومت

هفته گذشته، نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت در شهر اصفهان افتتاح شد و در مراسم افتتاحیه، برگزیدگان چند بخش معرفی شدند.

بخش اقلام و مواد تبلیغاتی شامل تیزر، پوستر سینمایی و مجموعه عکس سینمایی، بخش فیلمنامه بلند، بخش فیلمنامه کوتاه و برگزیدگان بخش هوش مصنوعی، بخش‌هایی بودند که برگزیدگان آنها تجلیل شدند.

اعضای هیئت داوران بخش «فیلم سینمایی بلند» این رویداد سینمایی شامل علیرضا زرین‌دست، کمال تبریزی، کاظم هژیرآزاد، محمدباقر اعلمی، بهمن حبشی، محمدرضا مصباح، محیا دهقانی معرفی شدند.

همچنین، راه‌یافتگان به بخش پویانمایی کوتاه و ۳۴ اثر مستند راه یافته به بخش مستند نوزدهمین جشنواره بین المللی‌ فیلم مقاومت و ۱۸ اثر مستند راه یافته به بخش بین الملل نوزدهمین جشنواره بین‌المللی‌ فیلم مقاومت اعلام شدند.

در نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت ۱۸ کارگاه تخصصی با هدف انتقال تجربه، ارتقای دانش سینمایی و ایجاد فرصت تعامل میان علاقه‌مندان، هنرجویان و فعالان حرفه‌ای سینما پیش‌بینی شده است. این کارگاه‌ها طیف متنوعی از موضوعات تخصصی سینما از جمله کارگردانی، تصویربرداری، موسیقی فیلم، مستندسازی، انیمیشن، فیلمنامه‌نویسی، طراحی پوستر، حضور در جشنواره‌های بین‌المللی و کاربرد هوش مصنوعی در تولید آثار سینمایی را در بر می‌گیرند.

در بخش کارگاه‌های تخصصی، علیرضا زرین‌دست در حوزه فیلمبرداری و کمال تبریزی در زمینه کارگردانی به انتقال تجربه پرداختند و مسعود سخاوت‌دوست در حوزه موسیقی فیلم و محسن اسلام‌زاده در زمینه مستندسازی با تأکید بر مستندسازی در شرایط بحرانی، کارگاه‌های تخصصی برگزار خواهند کرد.

کارگاه انتقال تجربه علیرضا زرین‌دست، فیلمبردار پیشکسوت سینمای ایران و کارگاه انتقال تجربه کمال تبریزی کارگردان سینما در نخستین روز نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت برگزار شد.

پردیس ملت خانه حقیقت هم شد

پردیس سینمایی ملت، پس از چهل و سومین جشنواره فیلم کوتاه تهران و نوزدهمین جشنواره فیلم مقاومت، به عنوان خانه بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» اعلام شد.

بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» از ۱۸ تا ۲۳ آذر با دبیری محمد حمیدی مقدم برگزار می‌شود.

درگذشت چند هنرمند سینمایی

در هفته‌ای که گذشت، سید مهدی شکیبا مدیر فیلمبرداری پیشکسوت سینما و تلویزیون پس از تحمل یک دوره بیماری عصر جمعه ۸ آبان درگذشت. در کارنامه هنری زنده‌یاد شکیبا فیلمبرداری هفده اثر سینمایی و تلویزیونی دیده می‌شود که از جمله آنها می‌توان از «ستارگان خاک» (۱۳۷۳)، «تاریخ روابط ایران و انگلیس» (۱۳۷۲)، «سهراب تا سهراب‌» (۱۳۷۲) و مجموعه «کارآگاه علوی ۲» (۱۳۷۸)، «قطار ابدی» (۱۳۷۶) و ... اشاره کرد.

نگار نقوی فیلمساز، دستیار کارگردان و از اعضای انجمن فیلم کوتاه ایران نیز پس از یک دوره طولانی و سخت بیماری درگذشت. نقوی نویسنده و کارگردان متولد ۱۳۶۷ در اهر، فارغ التحصیل کارشناسی کارگردانی تئاتر از دانشگاه سوره تهران بود و از آثارش می‌توان «دیلماج»، «مسیر مشترک»، «نامادری» و ... را نام برد.

همچنین سعید عابدی از پیشکسوتان صدابرداری دوبلاژ ایران بر اثر ایست قلبی درگذشت.

ابراهیم گرجی فیلمبردار باسابقه صداوسیما نیز از دیگر هرنمندانی بود که بر اثر ایست قلبی در پشت صحنه پوشش زنده مسابقات جهانی کشتی درگذشت. او به‌دلیل علاقه‌ فراوان به ورزش، بیشتر در برنامه‌های ورزشی حضور پیدا می‌کرد.

همچنین، سلیمان میناسیان فیلمبردار سینمای ایران در سن ۹۵ سالگی در لندن درگذشت. میناسیان فیلمبردار آثاری مثل «خشت و آینه» ابراهیم گلستان و «خانه سیاه است» فروغ فرخزاد بود. او هنرمندی غریزی و بالفطره بود و سینما را به شکل تجربی در کارگاه فیلم گلستان و زیر نظر ابراهیم گلستان یاد گرفت و خیلی زود خود را به عنوان فیلمبرداری مجرب به گلستان ثابت کرد و فیلم‌های مستندی چون «موج و مرجان و خارا»، «تپه‌های مارلیک» و «گنجینه‌های گوهر» را برای او فیلمبرداری کرد.