منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دنبال انتشار برخی صداهای انفجار در سطح شهر اصفهان، پیگیری‌های لازم از نهادهای ذی‌ربط انجام گرفت. این صداها ناشی از عملیات کنترل‌شده امحای مهمات عمل نکرده جنگ رمضان توسط یگان‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده است.

وی با بیان اینکه این عملیات تا ساعت ۱۳ ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: این عملیات‌ها در محدوده‌های مشخصی از جمله شرق و جنوب اصفهان، مناطق پیرامونی شهر جدید بهارستان، کوه صفه و برخی نواحی اطراف انجام شده و بخشی از اقدامات فنی و روتین نظامی محسوب می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ضمن دعوت شهروندان به حفظ آرامش، خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه‌های امدادی، امنیتی و انتظامی استان در آمادگی کامل به سر می‌برند و از شهروندان درخواست می‌شود اخبار و اطلاعات دقیق را صرفاً از طریق رسانه‌های رسمی و معتبر دنبال کرده و به شایعات توجه نکنند.