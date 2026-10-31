به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیان‌مهر صبح شنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی غذا با قدردانی از فعالان زنجیره تولید و تأمین مواد غذایی اظهار کرد: در یک سال و نیم گذشته، به‌ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه و حوادث و تنش‌های اخیر، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تلاش گسترده‌ای برای استمرار تأمین نیازهای غذایی کشور انجام دادند.

وی با اشاره به نقش بخش خصوصی در عبور از شرایط دشوار اقتصادی افزود: اگر تلاش کشاورزان، صنایع غذایی و مجموعه‌های فعال در حوزه تولید نبود، کشور با شرایط متفاوتی روبه‌رو می‌شد؛ با این حال، همکاری دولت و بخش خصوصی موجب شد فشارها و محدودیت‌ها به اهداف مورد نظر خود در حوزه امنیت غذایی دست پیدا نکند.

کیان‌مهر امنیت غذایی را فراتر از یک موضوع اقتصادی دانست و اظهار کرد: غذا در شرایط کنونی علاوه بر اهمیت اقتصادی، ابعاد سیاسی و راهبردی نیز دارد و گاهی به ابزاری برای اعمال فشار کشورهای قدرتمند علیه دیگر کشورها تبدیل می‌شود؛ از این رو، خودکفایی و برخورداری از ظرفیت تولید داخلی اهمیت ویژه‌ای دارد.

گلستان؛ قطب تولید ۷۲ محصول کشاورزی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی استان گفت: گلستان در تولید ۷۲ نوع محصول کشاورزی فعالیت دارد و جایگاه بسیاری از این محصولات در رتبه‌های نخست تا دهم کشور قرار گرفته است.

وی ادامه داد: این استان سهم قابل توجهی در تأمین امنیت غذایی کشور دارد و با توجه به ظرفیت‌های موجود، امکان افزایش این سهم نیز فراهم است؛ مشروط بر اینکه از ظرفیت‌های تولیدی به شکل مناسب‌تری استفاده شود.

کیان‌مهر با بیان اینکه بخش مهمی از محصولات تولیدی گلستان به‌صورت خام از استان خارج می‌شود، خاطرنشان کرد: یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد کشاورزی استان، کمبود صنایع تبدیلی و فرآوری است. در حالی که با تکمیل زنجیره تولید می‌توان ارزش افزوده بیشتری ایجاد کرد و درآمد حاصل از تولید را به خود کشاورزان و فعالان اقتصادی بازگرداند.

وی از سرمایه‌گذاران برای حضور در استان دعوت کرد و گفت: گلستان آمادگی دارد زیرساخت‌ها، امکانات و تسهیلات مورد نیاز را برای سرمایه‌گذاران فراهم کند تا زمینه فعالیت اقتصادی و ایجاد واحدهای تولیدی و فرآوری محصولات کشاورزی با اطمینان بیشتری فراهم شود.

سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی؛ راهی برای مهار تورم و بیکاری

معاون استاندار گلستان با اشاره به ارتباط میان سرمایه‌گذاری، اشتغال و کنترل قیمت‌ها گفت: بخشی از تورم استان به حوزه مواد غذایی مربوط است و ورود سرمایه‌گذاران بزرگ، افزایش ظرفیت فرآوری و ایجاد ارزش افزوده می‌تواند در کنترل بخشی از تورم و توسعه اشتغال مؤثر باشد.

وی افزود: با توسعه صنایع وابسته به کشاورزی، جوانان استان برای یافتن فرصت‌های شغلی و کسب درآمد ناچار به مهاجرت به استان‌های دیگر یا کشورهای همسایه نخواهند بود و فرصت‌های اقتصادی بیشتری در داخل گلستان شکل می‌گیرد.

کیان‌مهر همچنین از اقدامات انجام‌شده برای تسهیل سرمایه‌گذاری در ابتدای فعالیت دولت خبر داد و گفت: در زمینه رفع موانع و تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری اقدامات مناسبی انجام شده تا فعالان اقتصادی بتوانند با سهولت بیشتری طرح‌های خود را در استان اجرا کنند.

گلستان در مسیر توسعه بازارهای صادراتی آسیای میانه

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های تجاری گلستان اظهار کرد: منطقه آزاد اینچه‌برون و موقعیت استان به‌عنوان دروازه ارتباطی با کشورهای آسیای میانه، فرصت ارزشمندی برای توسعه مبادلات تجاری و صادرات محصولات تولیدی فراهم کرده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان از برگزاری رویدادی با محوریت معرفی توانمندی‌های صادراتی استان در ۲۴ آذرماه خبر داد و افزود: در این رویداد ظرفیت‌های اقتصادی و صادراتی گلستان به فعالان اقتصادی و نمایندگان کشورهای آسیای میانه معرفی خواهد شد تا زمینه حضور سرمایه‌گذاران و گسترش بازارهای صادراتی فراهم شود.

کیان‌مهر با اشاره به سهم بالای کشاورزی در اقتصاد استان تأکید کرد: بخش قابل توجهی از درآمد گلستان به فعالیت‌های کشاورزی وابسته است و برای افزایش بهره‌وری این بخش باید از شیوه‌های سنتی فاصله گرفت و به سمت تکمیل زنجیره تولید، فرآوری و عرضه محصولات حرکت کرد.

وی در ادامه به ظرفیت تولید و عرضه مرغ در استان اشاره کرد و گفت: روزانه حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ تن مرغ از گلستان به مقصد استان تهران ارسال می‌شود که این میزان نشان‌دهنده ظرفیت بالای تولید در صنعت طیور استان است.

کیان‌مهر افزود: با مدیریت هدفمندتر واحدهای مرغداری و توسعه صنایع فرآوری، می‌توان علاوه بر افزایش بهره‌وری، فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد کرد و سهم تولیدکنندگان را از ارزش افزوده محصولات افزایش داد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با قدردانی از کشاورزان، تولیدکنندگان و فعالان صنایع غذایی ابراز امیدواری کرد و گفت: با گسترش سرمایه‌گذاری، توسعه بازارهای صادراتی و بهره‌گیری از ظرفیت نیروی انسانی جوان و متخصص استان، جایگاه گلستان در اقتصاد غذایی کشور بیش از گذشته تقویت شود.