به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدحسین شیخی رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نشست با اعضای فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران، ضمن تشریح اقدامات، دستاوردها و برنامه‌های کلان پژوهشگاه، بر ضرورت تقویت همکاری‌های حاکمیت و بخش خصوصی در حوزه توسعه فناوری‌های نوظهور، ارزیابی امنیتی محصولات و چابک‌سازی نظام تنظیم‌گری تأکید کرد.

توانمندسازی شرکت‌های خصوصی برای تسریع ارزیابی‌های امنیتی

شیخی با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از توانمندی‌های بخش خصوصی در پیشبرد مأموریت‌های دولت، توسعه ظرفیت‌های آزمایشگاهی را از اولویت‌های پژوهشگاه برشمرد و از آمادگی این مجموعه برای ارائه آموزش‌های تخصصی به شرکت‌های فعال در زمینه آزمون و ارزیابی امنیتی خبر داد.

وی افزود: با اجرای این برنامه، شرکت‌های آموزش‌دیده می‌توانند بررسی‌های اولیه و شناسایی آسیب‌پذیری محصولات را پیش از ارجاع به آزمایشگاه انجام دهند و نتایج را در اختیار صاحبان محصولات قرار دهند. این اقدام ضمن توانمندسازی زیست‌بوم تخصصی، زمان انتظار و مدت‌زمان انجام فرایندهای آزمون و ارزیابی را کاهش می‌دهد.

توسعه ارتباطات امن کوانتومی و ارزیابی امنیتی تجهیزات حفاظت تصویری

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، مواجهه فعال با فناوری‌های نوظهور از جمله هوش مصنوعی و فناوری کوانتوم را از مأموریت‌های بنیادین این پژوهشگاه دانست و از راه‌اندازی نخستین شبکه پایلوت ارتباطات امن با مشارکت شرکت‌های بخش خصوصی خبر داد.

شیخی همچنین با اشاره به اهمیت ارزیابی امنیتی سامانه‌ها و محصولات حفاظت تصویری، از فعالان بخش خصوصی دعوت کرد در تدوین استانداردها و ایجاد سازوکارهای فنی و اجرایی این حوزه، به‌ویژه راه‌اندازی آزمایشگاه ارزیابی امنیتی دوربین‌ها، با پژوهشگاه همکاری کنند.

چابک‌سازی نظام تنظیم‌گری و توسعه ارزیابی امنیتی برنامک‌های موبایلی

وی با تأکید بر ضرورت پویایی و چابکی نظام تنظیم‌گری کشور اظهار کرد: همگامی به‌موقع با ورود فناوری‌های نوین، بدون استفاده از ظرفیت‌ها و انعطاف‌پذیری بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های این مجموعه در حوزه هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: شناسایی ظرفیت‌های بومی و استفاده از آن‌ها برای حل مسائل و چالش‌های واقعی، از طریق برگزاری رویدادهای مسئله‌محور دنبال می‌شود و فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز می‌تواند با اعلام نیازمندی‌های تخصصی، در طراحی و اجرای این رویدادها مشارکت کند.

شیخی همچنین از راه‌اندازی آزمایشگاه ارزیابی امنیتی برنامک‌های موبایلی در پژوهشگاه خبر داد و اعلام کرد زیرساخت لازم برای انجام آزمون‌های استاندارد در این مجموعه فراهم شده است.

در پایان این نشست، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران به امضای طرفین رسید. این تفاهم‌نامه، چارچوب همکاری‌های مشترک دو مجموعه در زمینه تنظیم‌گری فناوری‌های نوظهور، توسعه آزمایشگاه‌های ارزیابی امنیتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی و فناوری کوانتوم را مشخص می‌کند.