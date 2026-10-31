حجت الاسلام امرودی: امروز آمریکا منفورترین کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام میثم امرودی در نشست خبری همایش ملی «زنگ بیداری؛ از ایران تا فلسطین» اظهار داشت: جمعیت دفاع از ملت فلسطین اواخر دهه ۷۰ با هدف دفاع از مظلومان فلسطین تاسیس شد، شکل گرفته است .



دبیرکل مجمع فعالان وسازمانهای مردم نهاد حامی آزادی قدس گفت: در استانه ۱۳ ابان روز استکبار ستیزی هستیم، تنفرهایی که نسبت به اشخاص و حکام ایجاد شده و جنایات بزرگی که نسبت به دانش اموزان و سالخوردگان و محرومان و مردم عادی منطقه وسیع ما شده است و تنفر ایجاد شده باعث شده که ۱۳ ابان با وسعت بیشتری برگزار شود.



وی افزود: از همه اقشار بویژه جوانان و نوجوانان را برای حضور در مراسم ۱۳ ابان دعوت میکنیم.



حجت الاسلام امرودی عنوان کرد: مطابق آمار سازمان ملل در ۱۴ اکتبر جنایاتی که در فلسطین اتفاق افتاد که ۵۰هزار نفر کشته شدگان و مجروحان هستند که ۳۸ هزار نفر انان بانوان و کودکان بودند. ۹هزار و ۵۰۰ تا ۱۱ هزار و ۲۰۰ نفر کودکان و بانوان مفقود شده هستند.



وی با بیان اینکه لیله القدر مقاومت هفت اکتبر است، تاکید کرد: کسانی که میخواهند هفت اکتبر را انکار کنند اشنایی با اباعبدالله الحسین (ع) ندارند. اینهمه اتفاقهایی که بعد از قیام امام‌حسین (ع) افتاد را ببینید.



دبیرکل مجمع فعالان وسازمانهای مردم نهاد حامی آزادی قدس یاداور شد: کشورهای عربی به عادی سازی میپرداختند و سعی می‌کردندجریان منطقه ای قومی عربی اسراییلی جلوه دهند اما امروز همه فهمیدند این یک جریان جهان خواریست. ازادگان دنیا این پیروزی را میبینند و نیازی به بیان ندارد چرا که تمام دنیا این مسائل را حس میکنند تا حایی که منفورترین کشورها مشخص شده است. یک میلیون و ۹۰۰هزارنفر در غزه اواره هستند .



وی با اشاره به حملات نظامی امریکا علیه ایران، گفت: تجاوز غیرقانونی به کشور ما انجام‌شده است که با دفاع جانانه ملت ایران مواجهه شدند.



حجت الاسلام امرودی با اشاره به کتمان حقایق توسط رسانه های غربی، گفت: امروز در سوریه ویمن چه اتفاقاتی رخ میدهد؟ اما هیچ رسانه ای جز رسانه های محور مقاومت حقایق را منتشر نمیکنند.



دبیرکل مجمع فعالان وسازمانهای مردم نهاد حامی آزادی قدس گفت: امریکا امروز منفورترین کشور است. امریکا در ۲۲۷ جنگ حضور داشته است. دنیا زخم خورده آمریکاست.پ

ادامه داد: آمریکا در سال ۱۸۹۰ شمار زیادی از سرخ‌پوستان را به قتل رساند و در سال ۱۹۹۰ نیز نزدیک به هزار و ۳۹۰ مورد تجاوز جنسی علیه زنان آنان ثبت شده است.



امرودی با اشاره به پرونده جفری اپستین، اظهار کرد: آیا بشریت می‌تواند جنایات مرتبط با پرونده اپستین را تحمل کند؟



دبیرکل مجمع فعالان وسازمانهای مردم نهاد حامی آزادی قدس با اشاره به سابقه مداخلات آمریکا در ایران گفت: ملت ایران کودتای ۲۸ مرداد را فراموش نمی‌کند. باید اسناد تاریخی را مرور کرد؛ از کودتای ۲۸ مرداد و کودتای نوژه گرفته تا ماجرای حمله به سفارت آمریکا و تسخیر لانه جاسوسی.



امرودی همچنین با اشاره به تحولات اخیر منطقه تصریح کرد: جنگ ۱۲ روزه، جنگ ۴۰ روزه و شهادت رهبر نیز از جمله مواردی است که آن‌ها را میتوان در چارچوب اقدامات و جنایات آمریکا ارزیابی می‌کند. ۱۳ آبان امسال یک تیری به سمت امریکاست.