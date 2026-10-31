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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۴۸

شهردار یزد: خدمات‌رسانی اتوبوسرانی در یزد با ظرفیت شهرداری ادامه دارد

شهردار یزد: خدمات‌رسانی اتوبوسرانی در یزد با ظرفیت شهرداری ادامه دارد

یزد - شهردار یزد از تداوم خدمات‌رسانی ناوگان شهرداری در پی اعتصاب رانندگان اتوبوس و مینی‌بوس بخش خصوصی خبر داد.

ابوالقاسم محی‌الدینی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در واکنش به توقف فعالیت تعدادی از اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌های بخش خصوصی در نخستین روز هفته، اظهار کرد: رانندگان به دلیل افزایش قیمت روغن و لاستیک مطالباتی دارند که با توجه به تغییر قیمت‌ها، در جلسات و مذاکرات انجام‌شده مقرر شد از ابتدای آذرماه مساعدت‌هایی به آن‌ها صورت گیرد.

وی افزود: در مذاکرات انجام‌شده توافق شده بود بخشی از درآمد فروش بلیت به رانندگان اختصاص یابد و مبلغی نیز به‌صورت نقدی از ابتدای آذرماه به آن‌ها پرداخت شود، اما با وجود این توافق، رانندگان امروز به همکاری ادامه ندادند و خودروهای خود را از چرخه خدمات‌رسانی خارج کردند.

شهردار یزد با اشاره به اقدامات شهرداری برای جبران کمبود ناوگان گفت: مجموعه شهرداری از صبح امروز فعال شده و پوشش مسیرها را برعهده گرفته است. خوشبختانه در مسیرهای پرتردد، به‌ویژه مسیرهای منتهی به دانشگاه‌ها و مدارس، خدمات‌رسانی انجام شده و مشکل خاصی نداشته‌ایم.

محی‌الدینی با بیان اینکه امکان افزایش مجدد نرخ بلیت برای اتوبوس‌های بخش خصوصی وجود ندارد، تصریح کرد: امسال افزایش نرخ بلیت و مساعدت‌هایی نیز برای رانندگان در نظر گرفته شده بود؛ بنابراین در شرایط فعلی یا باید نرخ بلیت افزایش یابد که با توجه به شرایط مردم امکان‌پذیر نیست، یا همکاری بر اساس توافق انجام‌شده و مساعدت‌های شهرداری ادامه پیدا کند.

وی ادامه داد: در نهایت اداره ناوگان و خدمات‌رسانی به شهروندان را خودمان برعهده گرفته‌ایم و اگر رانندگان بخش خصوصی خواهان توافق مجدد باشند، آمادگی داریم با آن‌ها بنشینیم و درباره ادامه همکاری به توافق برسیم.

شهردار یزد درباره میزان اختلال در خطوط اتوبوسرانی نیز گفت: شهر یزد در مجموع ۴۲ مسیر دارد که با حدود ۳۰ دستگاه اتوبوس و مینی‌بوس پوشش داده می‌شود. ۲۰ تا ۲۵ دستگاه در مسیرهای پرتردد و شلوغ فعالیت دارند که خوشبختانه در این مسیرها مشکل خاصی ایجاد نشده است.

محی‌الدینی با اشاره به سابقه اعتراض رانندگان خاطرنشان کرد: این رانندگان مدت‌هاست اعتراض دارند و چندین بار نیز برای حل مشکلاتشان توافق‌هایی انجام شده، اما این بار حاضر به همراهی نشدند. در حال حاضر خدمات‌رسانی در شهر ادامه دارد و اگر این بخش چند روز نیز به اعتصاب خود ادامه دهند، خطوط شهرداری برای خدمت‌رسانی به شهروندان فعال خواهند بود.

کد مطلب 6994947

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    نظرات

    • IR ۱۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۹
      1 0
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      ولی مسیر میدان طلاییه اصلا خطی نبود به طرف خیابان مهدی
    • ز IR ۱۹:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۹
      1 0
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      سلام خیلی بد بود امام علی به سه راه شحنه اصلا اتوبوس نبود نزدیک ۱ ساعت علاف شدم آخرش تاکسی گرفتم.
    • IR ۲۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
      0 1
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      اکثر مسیرها اتوبوس نیست. مسیرهایی هم که اتوبوس هست دیروز ساعت2تا5عصر فعالیت نداشتن
    • Ryhoon HK ۲۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
      1 0
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      اصلا خط نمیاد ما که نمی‌تونیم دو ساعت تو ایستگاه علاف شیم مدرسه دیر میشه از اون طرف میخوایم بریم کتابخونه این چه وضعیه :/
    • IR ۱۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۱
      0 0
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      خیلی از مسیر ها اصلا اتوبوس ندارند یا از ۴ تا به یکی کاهش داشته لطف بفرمایید تعداد اتوبوس های قبل رو هم بگید اگر الان ۳۰ تا هست

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