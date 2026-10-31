به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن حسینی اظهار کرد: تردد و جابه جایی اهالی روستاهای اطراف به مشهد یکی از چالش های ساکنان این مناطق روستایی است.

فرماندار مشهد گفت: هرچند قبلا خطوط حمل و نقل مسافری برای برخی روستاهای دوردست فعال شده بود اما اکنون ناوگان حمل و نقل مسافر توسط سازمان اتوبوسرانی مشهد فقط در مسیر روستاهای متصل به شهر و یا روستاهای زیارتی و گردشگری در سه بخش مرکزی، رضویه و احمدآباد فراهم است.

وی به وجود ۳۲۰ روستای بالای ۲۰ خانوار در این شهرستان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۱۰ روستای مشهد بالای پنج هزار نفر جمعیت دارند و روستایی مانند «دهرود» با ۳۰ هزار نفر از برخی شهرستان‌های خراسان رضوی پرجمعیت‌تر است با این وجود بسیاری از این روستاها از خطوط حمل و نقل مسافری بی‌بهره‌اند.

حسینی ادامه داد: به منظور راه اندازی ناوگان اتوبوسی روزانه درمسیر این روستاها و تامین مسافر و مقرون به صرفه بودن حمل و نقل به دهیاری ها پیشنهاد شده با هماهنگی یکدیگر در هر دهستان یک خط مسافری مشترک راه‌اندازی کنند تا مسافر از چند روستا جمع آوری و تردد روزانه در مسیر مشهد فراهم شود.

فرماندار مشهد گفت: همچنین مقرر شد سازمان اتوبوسرانی مشهد اتوبوس‌های دسته دوم برای این طرح به دهیاری‌ها واگذار کند اما تعمیر و بهسازی و تامین راننده توسط دهیاری انجام شود.

وی عنوان کرد: معاون رییس جمهور در امور روستایی نیز در سفر اخیر خود به مشهد برای تعمیر و راه‌اندازی اتوبوس‌ها و کمک به دهیاری‌ها در راه‌اندازی خطوط مسافری روستایی مشهد قول مساعد داد.