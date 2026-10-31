به گزارش خبرنگار مهر، جمشید قائم‌مقام صبح شنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی غذا با اشاره به اهمیت راهبردی امنیت غذایی در معادلات اقتصادی و سیاسی جهان اظهار کرد: امروز غذا تنها یک کالای مصرفی نیست، بلکه به یکی از ابزارهای قدرت در مناسبات بین‌المللی تبدیل شده و برخی کشورها تلاش می‌کنند با محدود کردن دسترسی ملت‌ها به منابع غذایی، فشارهای اقتصادی و سیاسی خود را افزایش دهند.

وی با بیان اینکه امنیت غذایی ارتباط مستقیمی با امنیت ملی دارد، افزود: تجربه بحران‌ها و جنگ‌های اخیر نشان داد که پایداری تولید و تأمین نیازهای اساسی مردم تا چه اندازه در حفظ ثبات کشور اهمیت دارد.

قائم‌مقام با قدردانی از تولیدکنندگان، کشاورزان و فعالان اقتصادی کشور اظهار کرد: در شرایط دشوار اقتصادی، بسیاری از فعالان بخش تولید با وجود محدودیت‌ها و مشکلات متعدد، فعالیت خود را متوقف نکردند و با ایستادگی در میدان تولید، سهم مهمی در تأمین نیازهای کشور داشتند.

وی ادامه داد: همان‌گونه که نیروهای نظامی برای حفظ امنیت کشور تلاش می‌کنند، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نیز با استمرار فعالیت خود از جبهه اقتصادی کشور حمایت می‌کنند و این تلاش‌ها شایسته قدردانی است.

گلستان؛ ظرفیت بزرگ اقتصادی با سهم کمتر از توان واقعی

نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر استان گلستان اظهار کرد: کمتر استانی در کشور از مجموعه‌ای به این گستردگی از مواهب طبیعی برخوردار است؛ گلستان از دریا و جنگل تا دشت‌های حاصلخیز، ظرفیت‌های کشاورزی، مرزهای تجاری و موقعیت راهبردی ارتباطی را در اختیار دارد.

وی با انتقاد از روند توسعه اقتصادی استان در سال‌های گذشته گفت: با وجود این قابلیت‌ها، گلستان هنوز در جایگاه متناسب با توانمندی‌های خود در اقتصاد کشور قرار نگرفته است و باید درباره سیاست‌گذاری‌ها و ریل‌گذاری‌های اقتصادی سال‌های گذشته بازنگری جدی صورت بگیرد.

قائم‌مقام افزود: گلستان فقط یک استان تولیدکننده نیست، بلکه می‌تواند تأمین‌کننده بخشی از نیازهای سایر استان‌های کشور باشد. تولید مرغ، گندم و محصولات متنوع کشاورزی در این منطقه، نقش مهمی در تأمین سبد غذایی کشور دارد و نبود این ظرفیت‌ها می‌تواند زنجیره تأمین مواد غذایی را با چالش مواجه کند.

وی با تأکید بر ضرورت تناسب حمایت‌های ملی با میزان تولید استان اظهار کرد: نمی‌توان انتظار داشت گلستان در حوزه تولید و تأمین امنیت غذایی کشور نقش‌آفرینی گسترده‌ای داشته باشد، اما در مقابل، سهم متناسبی از اعتبارات، بودجه و حمایت‌های ملی دریافت نکند.

فعال‌سازی مرزها؛ فرصتی برای جهش اقتصادی گلستان

نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس با اشاره به اهمیت مرزهای استان در توسعه تجارت خارجی گفت: فعال‌سازی ظرفیت‌های مرزی از جمله اقداماتی است که می‌تواند آینده اقتصادی گلستان را متحول کند، اما این اقدام به‌تنهایی کافی نیست و باید با برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت‌ها و افزایش مبادلات تجاری همراه شود.

وی با اشاره به جمعیت قابل توجه کشورهای پیرامونی ایران و نیاز این بازارها به محصولات تولیدی کشور اظهار کرد: صدها میلیون نفر در کشورهای همسایه زندگی می‌کنند که می‌توانند بازار هدف مناسبی برای محصولات کشاورزی و تولیدات صنعتی ایران باشند.

قائم‌مقام با اشاره به سفرهای اخیر هیئت اقتصادی و همراهی با استاندار گلستان و وزیر جهاد کشاورزی به کشورهای منطقه اوراسیا، کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و روسیه خاطرنشان کرد: در این سفرها ظرفیت‌های گسترده همکاری اقتصادی و اشتراکات فرهنگی میان ایران و کشورهای منطقه بیش از پیش نمایان شد.

وی افزود: این ارتباطات می‌تواند زمینه‌ساز توسعه مناسبات تجاری و افزایش صادرات محصولات گلستان باشد؛ موضوعی که نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و استفاده از فرصت‌های موجود است.

ضرورت تغییر نگاه بودجه‌ای به گلستان

قائم‌مقام با تأکید بر اینکه شاخص‌های ارزیابی اقتصادی استان باید متناسب با ظرفیت‌های تولیدی آن باشد، گفت: نگاه به اقتصاد گلستان نباید صرفاً بر مبنای درآمدهای مالیاتی شکل بگیرد، بلکه میزان تولید، ارزش محصولات کشاورزی، سهم استان در امنیت غذایی و ظرفیت‌های صادراتی آن نیز باید در تصمیم‌گیری‌های ملی مورد توجه قرار گیرد.

وی اضافه کرد: در مجلس تلاش شده است این نگاه در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی تقویت شود تا جایگاه واقعی گلستان در تولید و اقتصاد کشور بهتر دیده شود و حمایت‌های ملی نیز متناسب با این ظرفیت‌ها افزایش یابد.