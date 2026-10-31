برای مدیرعاملی آماده نشده بودم؛ متدین در استقلال اختیار تام دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی تاجرنیا عضو هیئت‌مدیره باشگاه استقلال در مراسم معارفه مصطفی متدین به عنوان مدیرعامل جدید این باشگاه اظهار داشت: در سال‌های گذشته، با توجه به حساسیت‌هایی که باشگاه استقلال داشته موضوع مدیریت این باشگاه همواره مورد توجه بوده است. حدود دو سال است که مالکیت باشگاه به هلدینگ واگذار شده و در این مدت، مسیر کلی فعالیت باشگاه شکل گرفته است. یکی از رویه‌های ما نیز این بوده که افرادی که از مجموعه جدا می‌شوند، همچنان در کنار باشگاه باشند تا بتوانیم از تجربیات آن‌ها استفاده کنیم.

وی ادامه داد: با توجه به تجربه دو سال گذشته و از آنجا که استقلال یک باشگاه فرهنگی و ورزشی است، اعتقاد داریم باید آن را در قالب یک شرکت اداره کرد. پس از استعفای علی نظری‌جویباری، همان زمان اعلام کردم که باید مدیرعامل جدید باشگاه انتخاب شود، اما در ادامه با توجه به وقوع دو جنگ در کشور، هلدینگ تصمیم گرفت تغییراتی در مدیریت باشگاه صورت نگیرد و به همین دلیل حدود ۱۴ ماه مسئولیت سرپرستی باشگاه را برعهده داشتم.

عضو هیئت‌مدیره استقلال خاطرنشان کرد: در این مدت مجامع باشگاه را برگزار کردیم. پنج شرکت اصلی، اعضای حقوقی هیئت‌مدیره باشگاه استقلال را تشکیل می‌دهند و امسال نیز تصمیم‌گیری‌های لازم در خصوص ترکیب هیئت‌مدیره و انتخاب مدیرعامل انجام شد. مصطفی متدین از چهره‌های شناخته‌شده و مدیران باسابقه مجموعه هلدینگ است که پس از طی مراحل اداری، به عنوان مدیرعامل جدید انتخاب شد و امروز در این جایگاه فعالیت خود را آغاز می‌کند.

تاجرنیا با اشاره به مسئولیت خود در باشگاه استقلال گفت: من از ابتدا خودم را برای مدیرعاملی باشگاه آماده نکرده بودم و هدفم صرفاً کمک به استقلال بود. از این پس نیز در مدیریت باشگاه دخالتی نخواهم داشت، اما اگر از من کمکی خواسته شود، در کنار مجموعه خواهم بود.

وی افزود: از مدیرعامل هلدینگ درخواست کردم که دیگر نماینده این مجموعه در باشگاه استقلال نباشم، اما ایشان با این موضوع مخالفت کردند. با این حال، معتقدم در جایگاهی نیستم که بتوانم نماینده هلدینگ باشم. از این پس مصطفی متدین مسئولیت کامل مدیریت باشگاه را برعهده خواهد داشت و تمام اختیارات مدیریتی در اختیار مدیرعامل جدید خواهد بود.

تاجرنیا با اشاره به شرایط فعلی باشگاه استقلال و حواشی پیرامون این تیم گفت: تیم ما اکنون در آرامش قرار دارد و به عنوان نماینده ایران در رقابت‌های آسیایی حضور دارد، اما برخی به دنبال ضربه زدن به ما هستند. خواهش من این است که بیشتر به مسائل فنی پرداخته شود تا مدیران باشگاه‌ها بتوانند با آرامش و راحتی بیشتری تصمیم‌گیری کنند.



وی ادامه داد: از همه افرادی که در این مدت کنار ما بودند تشکر می‌کنم. زمانی که وارد فوتبال شدم، فردی غریبه در این حوزه بودم، اما تلاش کردم در مدتی که مسئولیت داشتم، بهترین عملکرد را داشته باشم و شأن و جایگاه باشگاه استقلال حفظ شود. اگر در این مسیر قصور یا کوتاهی از سوی من صورت گرفته، عذرخواهی می‌کنم.



عضو هیئت‌مدیره استقلال در پایان تأکید کرد: این آخرین صحبت رسانه‌ای من خواهد بود و از این پس دیگر مصاحبه‌ای نخواهم کرد.