  1. استانها
  2. سمنان
۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۵۸

سامانه «ساختار» دسترسی به اطلاعات اراضی روستایی سمنان را تسهیل کرد

سامانه «ساختار» دسترسی به اطلاعات اراضی روستایی سمنان را تسهیل کرد

سمنان- مدیرکل بنیاد مسکن استان سمنان از راه‌اندازی سامانه «ساختار» با هدف شفاف‌سازی اطلاعات اراضی روستایی، کاهش مراجعات حضوری و تسریع در ارائه خدمات طرح‌های هادی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا همتی صبح شنبه در مراسم رونمایی از سامانه «ساختار» سامانه خدمات تخصصی اراضی روستا، در اداره کل بنیاد مسکن استان سمنان، اظهار کرد: این سامانه با هدف تسهیل دسترسی مردم به اطلاعات اراضی روستایی، افزایش شفافیت و تسریع در ارائه خدمات مرتبط با طرح‌های هادی راه‌اندازی شده است.

وی افزود: با راه‌اندازی این سامانه، امکان دسترسی برخط به اطلاعات محدوده املاک روستایی، کاربری اراضی و جزئیات طرح‌های هادی فراهم شده است و متقاضیان می‌توانند بدون نیاز به مراجعات مکرر به دهیاری‌ها و سایر مراجع مرتبط، اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان سمنان با اشاره به نقش این سامانه در کاهش بروکراسی اداری، بیان کرد: دسترسی به‌موقع به اطلاعات املاک و کاربری اراضی، علاوه بر صرفه‌جویی در وقت و هزینه مردم، می‌تواند در پیشگیری از تخلفات، سوءاستفاده‌های احتمالی و اختلافات ناشی از معاملات املاک روستایی نیز مؤثر باشد.

همتی با تأکید بر اهمیت طرح‌های هادی در ساماندهی و توسعه روستاها، تصریح کرد: طرح‌های هادی از ابزارهای اصلی برنامه‌ریزی کالبدی روستاها به شمار می‌روند و با هدف بهبود معابر، هدایت ساخت‌وسازها، ارتقای کیفیت محیط زندگی و فراهم کردن زمینه توسعه متوازن روستایی اجرا می‌شوند.

وی ادامه داد: دسترسی مردم و متقاضیان ساخت‌وساز به اطلاعات طرح‌های هادی از طریق سامانه ساختار، زمینه آگاهی بیشتر از ضوابط و مقررات را فراهم می‌کند و می‌تواند روند دریافت خدمات مرتبط با اراضی روستایی را تسهیل کند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان سمنان همچنین توسعه خدمات الکترونیکی و هوشمندسازی فرآیندهای اداری را از رویکردهای این نهاد برشمرد و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت سامانه‌های هوشمند می‌تواند به افزایش رضایتمندی مردم و تسریع در رسیدگی به درخواست‌های مرتبط با اراضی و املاک روستایی منجر شود.

همتی از شهروندان خواست پیش از خرید زمین یا اقدام به ساخت‌وساز در روستاها، اطلاعات و ضوابط مربوط به طرح‌های هادی را از طریق سامانه ساختار بررسی کنند.

به گزارش مهر، متقاضیان برای دسترسی به اطلاعات اراضی و طرح‌های هادی روستایی می‌توانند به سامانه «ساختار» به نشانی [sakhtar.bonyadmaskan.ir](https://sakhtar.bonyadmaskan.ir?utm_source=chatgpt.com) مراجعه کنند.

کد مطلب 6994969

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها